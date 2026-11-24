台北股市近日大跌，綠營擔心影響年輕投資者、上班族投票意願。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨分析，近期台股大跌恐影響年輕投資者與經濟選民投票意向，政院並已要求金管會出手穩市；相較之下，水庫光電議題對選情影響較小。

九合一選舉倒數，台北市長選情膠著，民進黨新媒體中心主任阮俊達昨天接受廣播節目專訪說，黨內除了密切關注藍白合動態，也留意到近期台股大跌，將直接牽動年輕上班族與經濟選民的投票意向；相對而言，光電案影響有限，綠營將保持秉持「戒慎恐懼、審慎樂觀」應戰。

阮俊達說，投票率愈高，對綠營更有優勢，代表有更多年輕、三明治世代願意出來投票，相信會有更好的結果。

台北市長選舉進入熱戰，台北市長蔣萬安 前天舉行大車掃活動，民進黨候選人沈伯洋 則舉辦城市行動展，較勁意味十足。阮俊達說，雙方支持者士氣高昂，群眾熱度被催出來，其中「洋流」年齡多元、自發性多，國民黨則動員出傳統支持者揮舞國旗。

阮俊達說，從蔣萬安願為白營議員候選人站台、跟民眾黨 前主席柯文哲同框，能得知藍營評估選情相當膠著。談及選前變數，阮俊達坦言，股市確實會影響經濟選民投票意向，近期受美國期中選舉、科技股下跌影響，台股也有震盪；對於股市下跌感到憂慮的，普遍是年輕投資者、上班族，但政院已授權金管會祭出相關措施，穩住經濟與股匯市陣腳。

阮俊達還表示，比起普發現金等跟錢有關的議題，水庫光電板議題目前對選情影響較小，且翡翠水庫並未設光電板，這就是假議題；事實上，水庫設光電板，在國際上都有前例，目的是為了綠能轉型，經濟部跟相關單位也一直在澄清不會影響水質。