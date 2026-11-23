高齡者面臨退休、喪偶、疾病及社會支持減少等多重衝擊。(記者潘俊宏／攝影_

AI摘要 文章摘要整理： 調查顯示，台灣中高齡民眾面對老後最焦慮的是健康、財務與孤獨，退休準備金估增至1614萬元，但健康習慣與財務信心仍不足。

為提升大眾對高齡社會的關注，星展基金會持續攜手《天下雜誌》銀天下頻道深化高齡倡議，共同發布《2027無齡社會白皮書》，跨年度追蹤台灣民眾的老後生活準備現況，調查發現「怕病倒、怕沒錢、怕孤獨」是民眾面對老後生活的三大擔憂。迎向長壽時代，應從被動因應走向積極規劃，透過個人及早行動與社會各界共同投入，打造「不怕老、接住老」的人生下半場。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，「高齡不是問題，沒有準備才是問題」，個人財務規劃應從年輕時開始，善用時間與複利的力量，即使初期投入金額有限，透過長期累積，也能逐步建立退休 所需的財務基礎。面對更長的人生，及早開始退休準備，才能減輕對老後生活的焦慮，降低醫療支出、突發事件及通膨等風險帶來的衝擊。

《2027無齡社會白皮書》提出「三不三要」的行動倡議，包括「不否定年齡與老化」、「不以成功老化為唯一標準」、「不讓平均掩蓋落差」；並主張「要保障自主與選擇」、「要支持社會參與」、「要創造公平機會」，期盼打破年齡對人生選擇與社會參與的限制，縮小不同所得、地區及健康條件所造成的差距。

老後健康信心提升 規律運動與飲食準備卻退步

民眾面對老後生活的三大擔憂：擔憂一、怕病倒：健康信心提升，實際準備行動卻減少。調查顯示，民眾對老後健康的擔憂，主要集中在身體功能退化、行動不便，以及慢性疾病、疼痛與失智症等健康風險。不過，今年調查也出現正向變化，民眾對老後健康的信心有所提升，沒有信心的比率從去年的36.5%下降至30.7%。

然而，儘管對於老後健康預期趨於正向，卻未同步帶動實際準備，三項指標均較去年減少。其中，維持正常作息及充足睡眠的比率，從60.3%降至55.6%；規律運動從54.9%降至47.7%；健康均衡飲食則從57.0%降至47.0%，反映民眾對老後健康的樂觀預期，尚未轉化為積極的日常習慣，認知與行動之間的落差值得關注。

退休準備金增至1614萬元 逾四成民眾缺乏財務信心

擔憂二、怕沒錢：退休準備金攀升至1,614萬元。醫療、突發事件及通膨成三大財務風險。隨著平均壽命延長，40至64歲民眾預估老後所需財務準備金額，從去年的1,561萬元增加至1,614萬元，中位數則維持1,000萬元。民眾最擔心的三大老後財務風險，分別為醫療長照費用、重大突發事件，以及通貨膨脹造成資產縮水。

白皮書也指出，民眾以投資理財作為老後財務準備方式的比率，從39.4%提升至46.1%，其中定存及ETF的使用比率增加。然而，對財務準備沒有信心的民眾仍占41.2%，當中59.9%表示收入不足、無力準備，32.9%不清楚老後生活需要多少資金；值得注意的是，對老後生活沒有特別期待、缺乏準備動機的比率，從去年的9.2%增加至20.1%，恐使退休準備陷入「缺乏期待、缺少行動」的消極循環。

擔憂三、怕孤獨：每十人約有一人感到孤獨且無人可求助。除了健康與財務，社會連結也是影響老後生活的重要因素。調查顯示，約每十位40至64歲民眾，就有一人感到孤獨且無人可以求助。進一步分析發現，感到孤獨且無人可求助者，僅36.1%對幸福老後生活有信心；相較之下，沒有孤獨感且有人可以求助者，信心比率達80.6%，相差44.5個百分點，突顯社會支持網絡對老後生活的重要性。

除了三大擔憂，白皮書也發現，超過75%的民眾期待退休後仍能從事彈性兼職工作，其中64.8%維持活力與健康、58.7%避免與社會脫節，另有49.6%持續學習與成長。然而，台灣中高齡友善職缺占整體職缺不到三成，亟需企業提供更多元、彈性的就業機會，回應高齡社會的勞動參與需求。