李敏、李家維「不尋常對話」——《當船進不來的那一天》。（龍應台文化基金會／提供）

走進超商卻發現電子支付與信用卡全數癱瘓；回到家中，水龍頭流不出水、手機失去網路訊號，連捷運與高鐵都停擺——這不是科幻電影情節，而是大規模斷電下可能引爆的日常連鎖危機。面對AI與半導體產業推升用電需求，加上台海地緣政治風險升溫，台灣的能源體質究竟經得起多少考驗？

龍應台文化基金會最新一場「不尋常對話」，邀請清華大學核工所榮譽退休教授李敏，與清華大學生命科學系榮譽退休教授李家維，以「當船進不來的那一天」為題展開90分鐘深度對談。兩人從燃料運補、電網韌性一路談到戰爭與和平，替台灣進行一場直指核心的能源體檢。完整對談影片已於11月19日在基金會YouTube頻道首播。

每30小時一艘氣船 孤島電網的脆弱倒數

「我們一年需要300條船的天然氣，平均每30個小時就要有一艘船靠岸。」李敏在對談中指出，台灣每年還需500多艘運煤船，才能維持電力系統運轉。在他看來，台灣能源安全最大的隱憂，不只是發電量夠不夠，而是燃料生命線能否持續不斷。

由於台灣屬於無法透過跨國電網取得外援的「孤立電網」，且高達95.4%的能源仰賴海運進口，一旦遭遇海上封鎖，便會立即進入消耗庫存的倒數計時。李敏釐清，台灣天然氣儲槽的規劃容量約為20天用量，但實際安全存量基準僅為11天，兩者代表硬體上限與實際庫存，不能混為一談。若海運中斷，即便政府採取節約燃料或分區限電，但燃煤與燃氣機組無法直接互換燃料，緊急調度仍面臨嚴格的技術限制。

危機藏在太陽下山後 三大開關場牽動全台

既然每天都有電可用，為何專家仍頻頻示警？李敏笑言，連太太都曾忍不住質疑他：「你一天到晚講缺電、缺電，到底哪裡停過電了？」但他解釋，電力系統的風險不能只看當下有沒有跳電，而要看突發狀況時的「備轉容量」。

隨著太陽光電占比提高，白天供電看似充裕，但傍晚六、七點太陽下山後，家用與商業用電需求依然高漲，系統必須迅速調度其他電源補位。李敏指出，若只觀察白天的供電數字，容易低估傍晚與夜間尖峰的調度壓力。除了發電端，輸電網路同樣高度集中——全台灣超高壓輸電命脈緊繫於桃園龍潭、南投中寮與台南龍崎三大核心開關場；1999年九二一地震重創中寮設施引發全台大停電，便是前車之鑑。

AI時代「算力即電力」 核能選項面臨現實考驗

「AI就是算力，算力是什麼？就是電力。」隨著全球競逐人工智慧與先進製程，穩定電力已成為決定國際企業投資落腳的關鍵籌碼。李敏回顧，台灣過去能把握半導體起飛的契機，正是受惠於提前建置的電力基礎設施；如今面對AI浪潮，若未來電力需求年增率預估過於保守，恐讓台灣錯失下一波產業先機。

談及能源解方，長年關注核工與能源政策的李敏主張，台灣不應放棄核能選項，應重新評估既有核電機組延役或重啟的可能，並關注小型模組化反應器（SMR）等新技術。他強調，核燃料可預先儲備較長時間，在海運中斷情境下具備不同於天然氣的供應韌性。不過，能源與國安研究界亦普遍指出，核能發展仍須跨越核安審查、核廢料處置、建置成本與社會共識等多重門檻，並非立即可行的短期解方。

停電五天就全垮 三萬四千種植物的生存警訊

相較於李敏從工程與國安數據切入，身為博物學家的李家維則以長年投入的植物保種工作，點出斷電對生命與文明的衝擊。他提到，位於屏東的辜嚴倬雲植物保種中心保存了約3萬4千種珍貴植物，仰賴恆溫空調、風扇與自動灑水系統維繫生命。

「只要停個五天，我整個保種中心的運作就全垮掉。」李家維憂心地說。這番話讓能源議題超越了單純的工業產值——當電力中斷，受創的不只是工廠，更包含醫院維生系統、研究機構，以及維繫現代文明的水利、交通與通訊網路。

從「兵推」到「和平推」 知情才是真正的韌性

對談尾聲，兩位學者將焦點從能源體質拉高至戰爭與和平的抉擇。李敏肯定政府進行「兵棋推演」的必要性，必須預先設想封鎖與設施受損時的應變；同時，他也呼應基金會倡議的「和平推」理念，強調社會更應思考如何透過對話與智慧，避免走入戰火。談及加薩走廊的戰亂畫面，李敏坦言不忍卒睹，更不願見台灣家園陷入崩解。

「任何政策，都應該以這塊土地人民的未來、安和樂利為念。」這場對談最終不預設政治立場，也不給出單一標準答案，而是將真實數據攤在陽光下——在能源船仍能正常靠岸的今天，唯有讓公民充分知情、提前準備，台灣才能在變局中保有無可取代的生存韌性。

【節目資訊】

節目名稱：龍應台文化基金會「不尋常對話」——《當船進不來的那一天》

主講人：李敏（國立清華大學核子工程與科學研究所榮譽退休教授）

主持人：李家維（國立清華大學生命科學系榮譽退休教授）

觀看平台：龍應台文化基金會官方 YouTube 頻道（11月19日首播）