「過來人」走紅後，評論區裡不少網民留言，有人說在古人的唱詞裡看見自己。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 本文借AI歌曲〈過來人〉與杜甫、蘇軾等歷史人物的失意故事，勉勵現代人在高房價、低薪與AI衝擊下，不必過度比較，更不要輕言放棄。

股市重挫、工作不順等人生逆境，難免令人鬱鬱寡歡，或許可以聽聽一首名為「過來人」的AI熱門歌曲。歌曲讓杜甫、蘇軾、李白、劉邦、諸葛亮等歷史人物穿越時空，以現代人熟悉的饒舌方式，訴說他們曾經歷的失敗、挫折與無奈。這些千年前的人物，彷彿坐在今天失意的人身旁，告訴他們人生再苦，也還有繼續走下去的理由。

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這首歌令人感動，因為它觸及許多人不願說出口的心事。現代人面對高房價、低薪資、工作競爭與AI帶來的就業衝擊，努力讀書未必找到理想工作，認真工作也未必買得起房子。看著社群媒體上別人光鮮亮麗的生活，再看看自己的處境，難免懷疑自己是不是已經輸了人生。

但人生從來沒有規定，每個人都必須在幾歲之前成功。有人二十幾歲就找到方向，有人四十歲才發現自己的長處，也有人經歷半生挫折，晚年才留下值得後人記住的成就。社會喜歡歌頌少年得志，歷史卻告訴我們，大器晚成同樣值得尊敬。

杜甫一生顛沛流離，長期為生計奔波，晚年更是疾病纏身。他留下的偉大詩篇，許多來自生活最艱困的歲月。蘇軾才華橫溢，卻屢遭政治打擊，先後被貶黃州、惠州、儋州。如果他們只以當時的官職、收入與社會地位衡量自己，恐怕都算不上成功人士。但千年之後，人們記得的是他們的作品與胸襟，當年那些得意的權貴，反而大多被歷史遺忘。

劉邦四十多歲才投入秦末動亂，起初也不過是個地方小吏。項羽年少成名，勇冠三軍，最後卻敗給曾經被他輕視的劉邦。人生的勝負從來不在起跑時決定，眼前的領先也不保證最後的結果。對今天二十幾歲、三十幾歲的年輕人而言，還有很長的時間可以重新選擇。

今天的困境，確實比上一代複雜。過去努力工作、節省開支，還有機會逐步累積資產。現在即使擁有大學學歷，也可能長期承受租屋與生活成本的壓力。AI正在改變產業結構，原本被視為穩定的專業工作，也開始面臨轉型。年輕人感到焦慮，有其客觀原因。

政府與企業不能只是空口說白話，要大家吃苦耐勞、勇於追夢。合理的薪資、負擔得起的居住環境、公平的就業機會，以及持續學習的制度，都需要社會共同建立。上一代如果希望這一代人充滿希望，就必須讓努力與回報之間重新建立合理的連結。

人不要過度比較，社群媒體讓我們每天看見別人的成功，卻很少看見他們背後的失眠、焦慮與失敗。有人開名車，可能背負沉重債務；有人年紀輕輕就擔任主管，卻承受難以想像的壓力。別人的人生只是我們看到的片段，沒有必要拿來否定自己的全部。

遇到困難時，也要懂得求助。諸葛亮再有智慧，也需要將領與部屬共同完成大業。現代社會更需要朋友、家人、老師與同事彼此支持。承認自己疲倦，願意向別人開口，並不代表軟弱。有時候，一次真誠的談話，就能讓原本走不下去的人重新看見希望。

「過來人」最動人的地方，是讓那些在歷史中經歷風雨的人，彷彿回到今天，陪伴正在受苦的普通人。歷史留下的智慧，並沒有提供一套保證成功的公式，而是讓我們知道，失敗、孤獨、委屈與不被理解，從來都不是自己獨有的遭遇。

人生是一場漫長的旅程，有些目的地必須繞遠路才能抵達，有些答案需要多年以後才會明白。那些曾經讓你流淚的經歷，可能使你更懂得體諒別人；那些看似白費的努力，也可能在意想不到的時候派上用場。

多年以後，當你回頭看今天的自己，或許會發現，最值得驕傲的並非終於獲得多少財富與掌聲，而是在最艱難的日子裡，你仍然願意好好生活，仍然保有善良，仍然沒有放棄尋找自己的道路。