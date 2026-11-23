翁倩玉以「陽光女子合唱團」奪下女配角獎。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 金馬63最佳女配角由翁倩玉相隔54年再度封后，最佳男配角則由MIRROR成員江𤒹生奪得，兩人都以自身歷程與感性致詞感動全場。

翁倩玉暌違金馬獎54年，以「陽光女子合唱團」勇奪最佳女配角，香港 男團MIRROR成員江𤒹生（AK）以電影「我們不是什麼」拿下最佳男配角。

翁倩玉得獎時難掩激動，坦言完全沒想到自己會得獎，「我差一點昏倒了！」她感性表示，距離上一次演出電影已相隔47年，沒想到還有機會獲得這份榮耀，心中只有滿滿感謝，也感謝所有喜愛「陽光女子合唱團」的觀眾。

翁倩玉透露，一直希望能遇到好劇本，此次最大挑戰不僅全程頂白髮造型演出，還得素顏上陣，甚至為了呈現自然白髮效果，每次光是整理頭髮就得花上1個半小時，另外，說是「合唱團」，但她在片中歌唱戲分只有短短8小節，主要還是指揮的角色，與過去表演經驗截然不同。

翁倩玉的母親去年11月離世，如今正好滿一年，她感慨表示，透過這部片體會時間的有限，更應該珍惜當下。她回憶，母親住院期間，曾帶著卡拉OK設備到病房，特別為媽媽舉辦一場演唱會，雖然母親已無法說話，但耳朵仍聽得見，當時看著媽媽彷彿專注欣賞演出的神情，成了她心中最珍貴回憶，「我想這是我最大的孝順」。

江𤒹生在「我們不是什麼」中飾演底層邊緣同志青年「暉仔」一角，他坦言演戲經驗不多，能在現階段獲得金馬獎肯定，是莫大的鼓勵。

江𤒹生以「我們不是什麼」突圍拿下男配角獎。(記者蘇健忠／攝影)

他感性回顧一路走來的歷程，從韓國擔任練習生、返港成為演唱會舞者，到如今站上金馬舞台，向自己喊話：「我從舞台一步一步走上來了。」他更感性告白粉絲：「謝謝你們從我什麼都不是的時候，就已經喜歡我、看向我，你們現在可以很驕傲地對其他人說，是你們先看到我的。」

得獎名單 製表／梅衍儂