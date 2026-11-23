舒淇執導「女孩」拿到人生首座最佳新導演獎。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金馬63頒獎典禮中，舒淇憑《女孩》拿下最佳新導演，感謝侯孝賢一路扶持；虞戡平則獲終身成就獎，南達古博爾也以《沙央》奪最佳新演員。

金馬最佳新導演獎由舒淇 憑「女孩」奪下，這也是她以導演身分奪下的第一座金馬獎。她在台上喜極而泣說：「我好害怕沒有辦法上來講話！」76歲資深導演虞戡平獲頒終身成就獎，從影超過半世紀的他，除了感謝金馬獎肯定，也向一路提攜、陪伴自己的電影前輩與好友致意。

舒淇台上哽咽表示，「女孩」是她答應侯孝賢 導演必須要做出來的作品：「沒有侯孝賢就沒有我，也就沒有『女孩』這個作品，有三分之一時間是他幫助、改變了我，讓我擁有現在的地位和成就。」

舒淇回憶拍攝「刺客聶隱娘」時，曾一度疑惑該如何演出沒有表情的殺手，侯導跟她說：「要不斷去嘗試就有可能做到，人沒有極限，努力做就可以突破。」

她透露在台下等待既期待又平靜，還有點糾結，「很開心、滿驚喜的，覺得有點不好意思拿這個獎。這次繞了一圈回到自己家鄉得到認可，很像成績單拿到第一名一樣」。獲得肯定，讓她有動力繼續拍電影：「我會努力拿最佳導演獎。」

虞戡平表示，電影讓他得以透過影像留下台灣這片土地與人的故事，記錄那些被忽略的聲音，以及不同時代的溫度，「我要把這個獎獻給所有電影人，有你們在電影圈繼續向前，前途我們永遠不知道，只要繼續往前走就會看到光明」。

談及電影路上的重要夥伴，他提到與張艾嘉相識超過半世紀，兩人情誼深厚，以「小妹」稱呼互動；也感謝李安在自己旅居紐約期間給予協助，至今仍銘記在心。

虞戡平1974年踏入電影圈，擅長透過影像探討社會議題，1986年改編白先勇小說的「孽子」，被視為台灣同志電影的重要里程碑；「台北神話」、「海峽兩岸」及改編黃春明小說的「兩個油漆匠」，也展現他對社會與不同族群生命故事的關懷。

虞戡平從影超過半世紀，獲得金馬終身成就獎肯定。(圖／金馬執委會提供)

最佳新演員獎則由南達古博爾（Nandagopall MOHAN）的「沙央」擒獎，成為首位奪金馬獎的印度裔演員。他得獎時難掩激動，感性向一路支持他的家人、精神導師及劇組夥伴致謝。

他最後將獎項獻給世界上所有像片中角色阿杰一樣，感到受壓抑、只能在沉默中嘆息，或始終無法讓自己的聲音被聽見的人。他希望透過阿杰的故事，讓這些人有勇氣找到自己的聲音、接納自己，並完整擁抱真實的自我。如今終於獲獎，給了他不少安慰，「我會繼續拍電影」。

最佳新演員由「沙央」的南達古博爾抱走殊榮。（記者林士傑／攝影）