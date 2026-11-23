國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩20日深夜質疑司法介選，而在新竹地檢署前絕食抗議，23日凌晨0時30分左右傳出她身體不適送醫。（圖／擷取自直播）

AI摘要 文章摘要整理： 徐欣瑩因不滿司法介選，在新竹地檢署前絕食抗議3天後出現頭暈虛弱與心率過低，已送醫檢查；國民黨與支持者也到場聲援。

國民黨 新竹縣長候選人徐欣瑩20日深夜質疑司法介選，而在新竹地檢署前絕食抗議進入第三天，今天凌晨0時30分左右傳出她身體不適，疑因心率過低，心跳一度降到每分鐘49下，被緊急送醫治療和觀察。不少支持者心疼留言「委員保重、以身體健康為優先」。

今天凌晨，團隊發現徐欣瑩身體不適，先是請民間救護車到新竹地檢署，協助量血壓、心跳、脈搏等的量測，之後疑因心率過低，甚至一度降到每分鐘49下，因此緊急送醫治療和觀察。團隊在直播中也告訴支持者，目前徐欣瑩已經進入醫院，讓醫生進行健康評估，之後會持續更新徐欣瑩狀況。

根據臉書粉專說明，徐欣瑩昨晚起出現頭暈、虛弱等症狀，並持續流鼻水，期間也未進食。陪同靜坐的縣議員候選人杜文中發現她脈搏微弱，隨即拿來血壓計測量，發現心跳陡降，因而緊急送醫檢查。

徐欣瑩絕食抗議源起民進黨竹北市長候選人曾聖凱提告自己遭網路散布不實性影像，檢警循線查獲徐欣瑩李姓助理涉嫌於網路非法散布性影像，李姓助理20日被諭知10萬元台幣交保，因覓保無著，地檢署隔日凌晨改諭知限制住居。徐欣瑩不滿司法介選，20日晚上在地檢署前方展開絕食抗議迄今。

徐欣瑩昨說，上周她在立法院總質詢時，質問行政院長卓榮泰，為何鄭朝方家族遭質疑涉及爭議，行政院卻未見積極處理，但曾聖凱一報案，檢調馬上查，質疑是司法辦藍不辦綠的最佳鐵證。籲檢警應以相同標準追查。

國民黨主席鄭麗文昨晚到場聲援，她表示，新竹縣長這場選舉是她遇過最不公平的選舉，是候選人在跟國家機器選，但德不孤必有鄰，感謝現場仍有許多人相挺。