劉冠廷（圖）與袁澧林分別以「雙囍」及「第四幕」奪下本屆金馬獎影帝、影后大獎。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第63屆金馬獎獎項分布多元，雙囍與功夫各拿3獎並列最大贏家，劉冠廷、袁澧林分別首封帝后，善男信女拿下最佳影片。

第63屆金馬獎揭曉，今年得獎版圖呈現多元分散趨勢，「雙囍」與「功夫」各抱回三項獎座，並列最大贏家，香港 電影「善男信女」則拿下最佳劇情片，許承傑以「雙囍」榮獲最佳導演。劉冠廷首度奪下最佳男主角，香港女星袁澧林首度入圍就封后。

劉冠廷過去曾兩度拿下最佳男配角，這次以「雙囍」首度挑戰影帝，更擊敗阮經天、戴立忍等強敵。他感性表示，過去20年有許多懷疑、徬徨的時刻，想藉此鼓勵所有正在努力的人：「堅持下去抬頭挺胸，大聲告訴大家：『我是演員』，我愛電影、我愛表演。」

他上台不忘感謝劇組全體幕前幕後工作人員，笑說：「是你們一起幫我捕獲這匹馬！」雖然提到重要的「家人們」，卻忘了單獨感謝老婆孫可芳（小豆）。到後台趕緊補打這通報喜電話，結果孫可芳暖心回說：「你有啊，我是你的家人啊！」

導演許承傑也憑該片拿下最佳導演。他向金馬獎以及評審、參與以及幫助「雙囍」的所有同仁致謝，想起老婆曾到片場探班，看著他頻頻皺眉、一直喊卡，回家後忍不住問「導演到底在做什麼」，他說導演的工作非常簡單也很痛苦，因為無時無刻都在做決定。

雖然獲得金馬獎，但許承傑自認在電影的路上，自己永遠都是個學生，接著話鋒一轉笑稱常常被老婆吐槽很不浪漫，「雙囍」中的結婚紀念日是11月22日，自己跟老婆的結婚紀念日則是11月23日，甜蜜直喊我愛妳向老婆告白。

最佳女主角由袁澧林以「第四幕」奪得，她在片中飾演素人女演員，挑戰一人分飾三角的「戲中戲」，憑細膩演出獲得肯定。她表示：「我希望華語世界可以有更多堅強、前衛、細膩的女性形象出現，讓我們能在觀眾面前呈現不同面貌，今天我得了這個獎，我明天還是會重新開始，我希望自己可以保持冒險的心，繼續開拓我的表演光譜。」

袁澧林也希望觀眾能給這一代演員一個機會：「我們亭亭玉立也非常努力，只要你們願意走進戲院，我們就有發光發熱的一刻。」最後她哽咽喊話：「香港給了我所有的一切，孕育了我的藝術修養，我非常感謝香港，希望香港電影能夠繼續發揚光大。」

袁澧林（圖）與劉冠廷分別以「第四幕」及「雙囍」奪下本屆金馬獎影后、影帝大獎。(記者蘇健忠／攝影)

幕後及資深影人也寫下紀錄。杜篤之以「狂忘警探」拿下最佳音效，累積14座金馬獎，超越張叔平的13座，成為金馬史上獲獎最多的個人得主；蔡明亮則以「夜行」奪得最佳紀錄短片，累積第五座金馬獎。

第63屆金馬獎重要得獎名單 製表／梅衍儂