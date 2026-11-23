台長照住宿型機構 94%住民拔不掉鼻胃管
台灣住宿型長照機構住民鼻胃管留置率高達94%，健保署自9月起納入試辦計畫，結合醫療團隊協助評估、訓練與拔管，盼提升生活品質與晚年尊嚴。
AI摘要
文章摘要整理：
台灣住宿型長照機構住民鼻胃管留置率高達94%，健保署自9月起納入試辦計畫，結合醫療團隊協助評估、訓練與拔管，盼提升生活品質與晚年尊嚴。
台灣邁入超高齡社會，鼻胃管族愈來愈多，健保統計，去年全國近28萬人申報「胃管插入」，其中2萬5000人連續使用3個月以上，多為住宿型機構住民。為提高患者生活品質、保有晚年尊嚴，健保署擴大醫療院所移除鼻胃管試辦計畫，9月起納入住宿型機構。
據統計，日本住宿型機構住民鼻胃管留置率為11.6%，德國6.6%，美國多為短期留置鼻胃管，長期留置比率則接近零。相較之下，我國住宿型機構住民鼻胃管留置率達94%，多屬長期留置，拔管率極低。
機構求方便 插管避嗆食
臨床顯示，機構住民依賴鼻胃管維生，原因在於住宿機構為求照顧方便，及擔心住民嗆食而引發吸入性肺炎，進而引發醫療糾紛等。但長期放置管路，除了口腔、喉嚨不舒服，清潔受限，胃酸隨著管路逆流，引起食道潰瘍，最重要的是個案無法享受用餐的感受，且因外觀管路而感到自卑。
健保統計，去年全國曾申報胃管插入人數近27萬9897人，其中連續3個月以上為2萬5448人，患者年齡多為60歲以上，以80至89歲最多達65699人。以疾病分析，前3名為呼吸衰竭1萬9897人、肺炎1萬7318人、敗血症1萬6317人。連續留置3個月以上的3大疾病為失智症3377人、腦血管疾病後遺症3020人、腦梗塞1564人。
為推動「無管人生」，健保署2022年6月1日起針對醫院提供「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付，針對留置鼻胃管3個月以上病人，成功移除並恢復經口進食且未重置管路1個月以上者，每人次獎勵3千點，經統計，4年來累積891人次成功移除鼻胃管，表現不盡理想。
跨專業團隊 助住民拔管
由於機構住民裝置鼻胃管比率偏高，健保於9月1日起投入2020萬元，新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，醫務管理組副組長陳依婕表示，此計畫執行由醫療機構與住宿式長照機構共同組成跨專業照護團隊提供服務，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師等。
每一照護團隊可獲得3萬元開辦獎勵，經評估留置鼻胃管1個月以上的合適住民，提供至少連續四周以上經口進食訓練與營養相關照護，當年度成功移除鼻胃管的住民人數達一定數量，給予5萬至6萬元獎勵金。目前高雄小港醫院已著手進行，北市聯醫、彰化秀傳醫院評估申請中。
醫改會研究員吳奎彥表示，住宿機構住民移除鼻胃管，即可獲得更好的生活品質，但移除鼻胃管需跨專業的醫療團隊評估、執行及後續照顧，因此醫院投入意願至關重要。籲健保署嚴密監控醫院照護團隊，掌握移除前的評估討論，與移除後的後續追蹤，及復健、長照，才能真正提高生活品質。
主因是機構為求照顧方便，且擔心住民嗆食引發吸入性肺炎與醫療糾紛，因此傾向持續留管。長期下來，拔管率就會偏低，形成高留置率的結構性問題。 9月1日起，健保署投入2020萬元，讓醫療機構與住宿式長照機構組成跨專業團隊，提供經口進食訓練與營養照護。每團隊可領3萬元開辦獎勵，成功移除者另有獎勵。 政策希望減少長期鼻胃管對口腔、喉嚨與進食尊嚴的傷害，提升住民生活品質。醫改會則提醒，必須嚴密監控評估、拔管與後續追蹤，並銜接復健與長照，才算真正有效。
精華 FAQ
主因是機構為求照顧方便，且擔心住民嗆食引發吸入性肺炎與醫療糾紛，因此傾向持續留管。長期下來，拔管率就會偏低，形成高留置率的結構性問題。
9月1日起，健保署投入2020萬元，讓醫療機構與住宿式長照機構組成跨專業團隊，提供經口進食訓練與營養照護。每團隊可領3萬元開辦獎勵，成功移除者另有獎勵。
政策希望減少長期鼻胃管對口腔、喉嚨與進食尊嚴的傷害，提升住民生活品質。醫改會則提醒，必須嚴密監控評估、拔管與後續追蹤，並銜接復健與長照，才算真正有效。
上一則
卓榮泰三度批光電假議題 李四川：喝水攸關民眾生活
下一則