為了省事、降低糾紛，絕大部分住宿型機構住民都裝置鼻胃管，且一接上，就幾乎拿不下來，直到老死，嚴重影響生活品質。為此，健保署擴大試辦計畫，鼓勵機構組成團隊，協助住民早日脫離鼻胃管人生。示意圖，非新聞當事人。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣住宿型長照機構住民鼻胃管留置率高達94%，健保署自9月起納入試辦計畫，結合醫療團隊協助評估、訓練與拔管，盼提升生活品質與晚年尊嚴。

台灣邁入超高齡社會，鼻胃管族愈來愈多，健保 統計，去年全國近28萬人申報「胃管插入」，其中2萬5000人連續使用3個月以上，多為住宿型機構住民。為提高患者生活品質、保有晚年尊嚴，健保署擴大醫療院所移除鼻胃管試辦計畫，9月起納入住宿型機構。

據統計，日本住宿型機構住民鼻胃管留置率為11.6%，德國 6.6%，美國多為短期留置鼻胃管，長期留置比率則接近零。相較之下，我國住宿型機構住民鼻胃管留置率達94%，多屬長期留置，拔管率極低。

機構求方便 插管避嗆食

臨床顯示，機構住民依賴鼻胃管維生，原因在於住宿機構為求照顧方便，及擔心住民嗆食而引發吸入性肺炎，進而引發醫療糾紛等。但長期放置管路，除了口腔、喉嚨不舒服，清潔受限，胃酸隨著管路逆流，引起食道潰瘍，最重要的是個案無法享受用餐的感受，且因外觀管路而感到自卑。

健保統計，去年全國曾申報胃管插入人數近27萬9897人，其中連續3個月以上為2萬5448人，患者年齡多為60歲以上，以80至89歲最多達65699人。以疾病分析，前3名為呼吸衰竭1萬9897人、肺炎1萬7318人、敗血症1萬6317人。連續留置3個月以上的3大疾病為失智症3377人、腦血管疾病後遺症3020人、腦梗塞1564人。

為推動「無管人生」，健保署2022年6月1日起針對醫院提供「成功移除長期留置鼻胃管並恢復經口進食」給付，針對留置鼻胃管3個月以上病人，成功移除並恢復經口進食且未重置管路1個月以上者，每人次獎勵3千點，經統計，4年來累積891人次成功移除鼻胃管，表現不盡理想。

跨專業團隊 助住民拔管

由於機構住民裝置鼻胃管比率偏高，健保於9月1日起投入2020萬元，新增「醫療機構協助住宿型機構住民移除鼻胃管試辦計畫」，醫務管理組副組長陳依婕表示，此計畫執行由醫療機構與住宿式長照 機構共同組成跨專業照護團隊提供服務，核心成員包含醫師、牙醫師、護理師、語言治療師、營養師等。

每一照護團隊可獲得3萬元開辦獎勵，經評估留置鼻胃管1個月以上的合適住民，提供至少連續四周以上經口進食訓練與營養相關照護，當年度成功移除鼻胃管的住民人數達一定數量，給予5萬至6萬元獎勵金。目前高雄小港醫院已著手進行，北市聯醫、彰化秀傳醫院評估申請中。

醫改會研究員吳奎彥表示，住宿機構住民移除鼻胃管，即可獲得更好的生活品質，但移除鼻胃管需跨專業的醫療團隊評估、執行及後續照顧，因此醫院投入意願至關重要。籲健保署嚴密監控醫院照護團隊，掌握移除前的評估討論，與移除後的後續追蹤，及復健、長照，才能真正提高生活品質。