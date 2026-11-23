老農津貼修法拉高至每月1.5萬元，行政院長卓榮泰不予副署。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評老農津貼暫行30年未制度化，立院加碼與政院不副署再掀兩院衝突，並主張應儘速改革農民老年保障。

立法院三讀修正《老年農民福利津貼暫行條例》，不採納行政院將老農津貼增到1萬元（台幣，下同）的主張，改加碼到1萬5000元；不出所料，老農津貼成為行政院長卓榮泰 持續毀憲亂政的第10項不副署法案。從不願負擔長者健保費，到拒絕給老農更高津貼，卓榮泰都把不副署武器化；立院甫通過全民普發兩萬元，恐怕也會遭卓揆不副署否決。立法院為人民加碼的福利，連遭卓榮泰粗暴沒收。

不過，其中最特殊的是發放逾卅年的老農津貼，恰好諷刺地反映了行政院高喊財政負擔、財政紀律和侵害行政權等理由的荒唐。尤其老農津貼法源至今仍是「暫行條例」，正是因為朝野政治考量，不敢也不能把這項社會福利納入正軌，才讓這「天上掉下來的福利」暫行了30年，始終是農業部 預算的最大包袱。

卅餘年前就是民進黨以軍公教勞都有保險老人給付，唯獨老農老無所依，因此結合國民黨老農派立委的力量，主動立法發放老農每月300千元津貼。當時還考慮到農保和國民年金制度籌辦，所以先「暫行」實施，那料得到「一暫卅年」！但民進黨藉此宣傳，在地方選舉得利，因而翻轉台灣政治板塊，在南部農業縣奠定「北藍南綠」的基礎。

諷刺的是，老農津貼正是由立法院主導，以法律強要行政院編列預算施政的案例，也正是卓榮泰所說「侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算之權，違反權力分立」的法案。而這樣的立法例正是由民進黨主導，當時國民黨執政的行政院再怎麼不甘願，也不敢毀憲亂政不副署；賴卓體制的荒唐和獨裁作風由此可見。

在卅年老農津貼的兩院鬥爭史上，立法院當然是用盡各種手段一再加碼。民國九十四年，立法院用預算決議把老農津貼由四千元加到五千元；當時行政院和農委會就是以「立院不得為增加支出之提議」為由反抗，最後立院朝野協商改為「先修法，後追加預算」解套。這個模式說明，國會在預算直接加碼不可行，但立法要求政策變更又是另一回事。只不過卓內閣全然法盲，無視過去立法例作為，只要不合政院意思，連麻煩立院「再想想」的覆議都省了，對民主和國會的輕藐為民國憲政史上僅見，難怪行政院被罵「比共產黨還共產黨」。

面對立院多年喊價，行政院在2011年提出修法，每四年依消費者物價指數成長率自動調整，另外調高提領年資，排除假農民，並加上排富條款，稍微減輕預算壓力。政府也開辦農民退休儲金，希望逐步將農民老年保障引入個人帳戶制度化，降低對政府福利津貼的依賴，但農民參與意願不高。立法院這次修法，也把農民和政府各自負擔五成比率調整為「農民四政府六」，希望能吸引更多農民參與。但卓榮泰不副署，立院修法美意也泡湯。

現在請領老農津貼人數約53萬人，老農津貼約占農業部預算近四成，是相當驚人的預算包袱，朝野競相加碼也會對農業預算產生排擠效果，但政院卻沒有讓「暫行」下架回歸制度的設計與思考。政院增加到1萬和立院提高到1萬5的差別，不過是朝野選前的政治角力罷了。

憑良心說，1萬5的老農津貼比各縣市最低生活費還不如，根本不足以保障老農基本生活；但是純發錢不進帳的福利做法，勢將成為未來政府難解的無底洞，對農政發展和國家未來弊多於利。老農津貼終究難以「暫行」下去，只是以當前政黨惡鬥狀況，很難期待朝野願意面對現實，放下歧見，把暫行條例轉型，讓老農照顧回到正軌。