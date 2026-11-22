全國廢核行動平台等多個民團呼籲民眾投下核電公投「不同意票」。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選舉將同時舉行重啟核電公投，學者預估投票率可望超過5成；國民黨藉能源爭議催票，盼推動廢除非核家園。

九合一選舉下周登場，除了地方公職人員選舉外，還有重啟核電公投 ，公投主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」這次公投併大選，學者認為，投票 率可望超過5成。國民黨則結合近日的水庫光電板爭議，擴大能源政策關注，黨主席鄭麗文 和各地候選人會在接下來一周不斷提醒「當天還會有1張公投票」，衝刺核能公投案過門檻。

國民黨文傳會主委陳以信表示，近期從烏山頭、阿公店水庫光電爭議，到翡翠水庫是否設置光電板，能源政策已成為全民關注焦點，也讓社會更加重視28日的核能公投。

國民黨青年助講團於10月起下鄉，宣講車在各大路口、夜市、菜市場等地宣傳。國民黨青年部主任李昶志表示，青年團下鄉宣講可以感受到民眾「同意大於不同意」居多，僅有少數人對宣傳車較不認同，而且大部分的中間選民也是支持居多。

在此之前，曾有2025年核三重啟公投，因投票率不到3成，未達通過門檻。

清大特聘教授兼原科院院長葉宗洸表示，這次廢除非核家園公投的投票率應會比前次高，因為這次公投與選舉合併舉行，投票率可望超過5成。

核能學會在廢除非核家園公投前發布聲明，支持廢除「非核家園政策」。全國廢核行動平台則呼籲投下不同意，以免壓低了不同意票在有效票中的占比，反核方認為，8年來已辦四次核能公投，不僅耗費公共資源，也使能源政策討論延宕。