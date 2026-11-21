截至10月底為止，衛福部「擴大獨老訪視」計畫已完成22萬餘人訪視，其中三成一為獨居長者。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣邁入超高齡社會後，衛福部啟動擴大獨老訪查，已完成22萬餘人，其中31%為獨居長者，逾3000人屬高度照顧需求，並將銜接送餐、訪視與福利資源。

台灣今年正式邁入超高齡社會，衛福部社家署今年起啟動為期兩年的「擴大獨老訪查」，原預計訪查70萬名長者，經盤點後擴大至123萬餘人。截至10月底，已完成22萬餘人訪查，其中三成一為獨居長者，逾3000人屬於具「高度照顧需求」者。

根據內政部 統計，截至今年10月，台灣65歲以上人口達482萬3709人，占總人口20.79%。為強化獨居長者生活安全，及早發掘經濟弱勢、無法自行準備三餐或缺乏照顧支持的長者，衛福部今年起展開地毯式訪查，依個案需求提供送餐、關懷訪視及相關福利資源。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，計畫預計動員約1.2萬名訪查員，訪查123萬1228名長者。截至10月底，已完成22萬餘人訪查，完訪率約18.3%，其中確認7萬382人為獨居長者，占31%。

若依需求程度分為四級，以第一級「輕度需求」最多，共3萬6101人，占51.3%，這類長者生活大致能自理，僅需提供相關資訊；第二級1萬6645人，占23.7%；第三級1萬4453人，占20.5%；第四級3186人，占4.5%，屬於最需要協助的高需求長者，也是後續需主動提供服務的重點對象。

尤詒君指出，目前訪查進度距離目標仍有相當差距，主要是計畫啟動初期，需時間招募及培訓訪員、串接死亡名冊，並整合地方資源。

台灣屢傳孤獨死案例，老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，新冠疫情後，老盟連續兩年調查獨居長者生活狀況，發現高達五成面臨社交孤立、與社會失去連結的困境，凸顯政府需主動走入家戶關懷的重要性。

張淑卿指出，老盟自2022年起推動「孤獨處方箋」計畫，以「客廳即據點」為理念，培訓社區中高齡志工走入獨居長者家中，依個人生活習慣安排活動，每周至少兩次電話問安、每月至少兩次到宅關懷，透過陪伴遊戲、種菜或協助行動不便長者外出，讓長者重新建立社會連結，找回生活樂趣。

此外，長者到日照中心，吃飯有人盛飯、如廁有人攙扶，看似無微不至的照顧，卻可能加速長者功能退化。台大公衛學院助理教授游曉微與彰化縣衛生局合作，在九家日照中心導入「復能模式」，鼓勵長者自行完成生活事務，搭配物理、職能治療師指導，結果發現，不僅能維持肢體功能、改善認知能力，連長照車司機都相當有感，過去得費力搬運長者上下車，如今部分長者行動力改善，接送時間減半。