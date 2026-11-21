台股20日重挫2393點，投資人束手無策。（記者林澔一／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 台股本周遭遇史上最劇烈修正，指數一周跌7641點、市值蒸發近25兆元，投資人平均資產縮水183.2萬元，政院並研議後續護市因應。

台北股市昨上演「無差別殺無赦」戲碼，跳空崩跌2393點，以3萬6033點作收，創下近七個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點；櫃買市場市值也一路縮水。據統計，本周上市櫃總市值驟減27.16兆元，以10月底的開戶人數1482萬人計算，每位投資人平均資產蒸發約183.2萬元（台幣，下同，約5.56萬美元），慘況史上首見。

行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰 昨天下午召集財經相關首長，聽取台股 近期表現及國際金融情勢簡報；今天將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持台灣資本市場穩定。

昨晚開盤的美股 費城半導體指數盤中一度重挫逾4%，那斯達克指數也下跌逾1%，道瓊指數則呈現小漲格局。市場人士指出，費半、那指與台股連動關係較密切，若盤勢未見起色，恐拖累周一的台股走勢，也將牽動今天政院是否祭出新一波護市措施。

台股本周五個交易日，有四個交易日都是空頭在開趴，一周內跌掉7641點、跌幅17.5%，也創下史上最大單周跌點紀錄。證交所統計全體上市公司市值一周內暴減24.96兆元，只剩118兆多元，一周之內市值蒸發將近25兆元。櫃買市場市值更是一路縮水，至上周五已跌破10兆元大關，昨再降至7.35兆元，單周減少2.2兆元。

參考MarketCapWatch全球股市市值榜，昨晚為止，台股排行從顛峰的第四名退居到第七位，排名落後美國、中國大陸、日本、印度、英國和加拿大。

美國AI新創公司Anthropic掛牌首日大漲約17%，盤後卻轉跌，未能化解市場對AI投資獲利能力、龐大資本支出及融資風險疑慮，加上超微（ＡＭＤ）遭放空機構點名，台股昨天在法人停損、融資追繳等賣壓下，指數跳空開低走低，盤中失守3萬6000點，最低下探3萬5738點，最多崩跌2688點，跌幅達6.99%。台積電盤中跌破2000元大關，最低下殺至1970元，最後以2000元收盤。

而在融資催繳令齊發、投資人自行認賠斷頭下，上市櫃兩市昨單日融資大減637億元，歷年單日最多。其中，集中市場減491.4億元歷史新高，降至4352.2億元，自波段高點6533.3億元，減肥達33.3%，明顯高於大盤指數波段跌幅；櫃買市場融資減少145.6億元，也是歷史最多。

三大法人昨天同步賣超522.4億元，其中外資僅提款94.1億元，近五日最少，連五賣、累計賣超2185.7億元；自營商賣超340.84億元，砍得比外資還凶，投信則轉為賣超87.49億元。