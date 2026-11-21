AI摘要 文章摘要整理： 一名遭解聘教師因不滿校事會議調查與輔導程序及閱卷權受限，向憲法法庭聲請釋憲；工會批制度失衡，教育部則回應尊重依法救濟。

校事會議引發不少濫訴爭議，一名受解聘教師本月向憲法法庭遞交「法規範暨裁判憲法審查聲請書」，針對教育部 訂定的教師解聘相關辦法、校事會議制度、個案調查程序等，提出多項憲法爭議。台北市學校教育產業工會表示，主張廢除校事會議，也盼各界思考，當教師面臨重大處置時，現行制度是否公平、公正、公開。

台北教育工會理事長李惠蘭表示，一名來自嘉義的教師，接受調查後仍無法瀏覽調查報告，也未對內容簽名具結，就隨即進入輔導程序，後續也無法查閱輔導報告內容，就由教評會決議解聘。該師認為過程中遭受不公對待，決定花錢釋憲。認為上述程序可能侵害行政程序法第46條，及教評會相關規定保障的卷宗閱覽權。

聲請書中也指出，教師解聘不續聘停聘或資遣辦法是行政命令，不得牴觸母法和憲法，質疑校事會議及調查小組組織、權限與運作規定，是否符合憲法第23條法律保留原則及授權明確性要求。

再者，依教師法第17條，教師若教學不力或不能勝任工作，設有向主管機關申請提交教師專業審查會的制度，但解聘辦法又容許學校透過校事會議組成調查小組，並由學校自行輔導，也是憲法爭點。

李惠蘭指出，校事會議機制讓教師動輒得咎，愈來愈多教師寧可退休金減額也要提早退休，即便教育部上月初二度修正內容，但仍未處理校長不願扛責的問題；且校事會議調查委員現行制度下只需培訓三天，教育知能、專業度同樣備受質疑。

教育部回應，尊重各界依法尋求救濟及憲法審查的權利，並尊重審理結果。