台遺產改制 配偶應繼分增至三分之二、放寬弱勢手足得請求酌給遺產
政院通過繼承法配套修法，調高配偶應繼分、放寬弱勢手足請求酌給遺產，並增設特別貢獻與縮短遺囑禁分割期限。
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政院通過繼承法配套修法，調高配偶應繼分、放寬弱勢手足請求酌給遺產，並增設特別貢獻與縮短遺囑禁分割期限。
立法院三讀通過刪除民法兄弟姊妹特留分規定，行政院會昨通過配套修法，配偶與手足共同繼承時，配偶應繼分提高至遺產三分之二，手足降為三分之一，另放寬弱勢手足得請求酌給遺產、增訂繼承人特別貢獻規定，縮短遺囑禁止遺產分割期間為5年。
民法修正刪除兄弟姊妹特留分今年8月17日公布，政院昨通過民法繼承編部分條文修正草案、民法繼承編施行法部分條文修正草案，將函請司法院會銜送請立院審議。
法務部表示，現今社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹關係未若以往緊密，且已進入超高齡社會，配偶與兄弟姊妹共同繼承且被繼承人生前未預立遺囑時，雙方各分得遺產二分之一，與現代社會通念不符，修正手足與配偶同為繼承時應繼分比例。
為照顧弱勢手足，明定受被繼承人生前繼續扶養的兄弟姊妹，因被繼承人死亡而生活陷於困難，且依遺囑未自遺產有所得或所得顯不相當，得請求酌給遺產，並明定請求酌給遺產要件與程序、法院裁判衡酌因素暨時效規定。兩項修正，將與刪除兄弟姊妹特留分於明年2月17日施行。
修法也增訂「特別貢獻」條款，以維護各繼承人間公平，若繼承人對被繼承人的事業提供勞務或為財產上給付、療養看護，或依其他方法維持或增加被繼承人財產，特別貢獻的價額，應於遺產分割時加入該繼承人應繼分。
此外，為利社會經濟發展及被繼承人財產運用，修法將遺囑禁止遺產分割期間自10年修正為5年。另為避免繼承人長期不分割遺產，造成日後訴訟舉證困難，明定歸扣及特別貢獻規定的適用期限，原則上為繼承開始後5年內。上述三項修正，預計於後年2月17日施行。
法務部法律事務司長謝志明說，特別貢獻制度僅得於遺產分割時主張，需於繼承開始5年內主張，由繼承人間先協議，協議不成或不能協議再由法院酌定，不溯及適用修正施行前死亡，但未完成遺產分割的案件。
未立遺囑且配偶與手足共同繼承時，配偶應繼分由原本的2/3調整為2/3，手足降為1/3；法務部認為此舉更符合現代家庭關係與社會通念。 若兄弟姊妹曾受被繼承人生前繼續扶養，死亡後生活陷於困難，且依遺囑未獲遺產或所得顯不相當，即可請求酌給遺產，並由法院依要件、程序與衡量因素裁定。 修法增訂特別貢獻條款，讓提供勞務、財產給付或照護者可在分割時加計應繼分；同時將遺囑禁止遺產分割期間由10年縮短為5年，並限繼承開始後5年內主張。
精華 FAQ
未立遺囑且配偶與手足共同繼承時，配偶應繼分由原本的2/3調整為2/3，手足降為1/3；法務部認為此舉更符合現代家庭關係與社會通念。
若兄弟姊妹曾受被繼承人生前繼續扶養，死亡後生活陷於困難，且依遺囑未獲遺產或所得顯不相當，即可請求酌給遺產，並由法院依要件、程序與衡量因素裁定。
修法增訂特別貢獻條款，讓提供勞務、財產給付或照護者可在分割時加計應繼分；同時將遺囑禁止遺產分割期間由10年縮短為5年，並限繼承開始後5年內主張。
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