千金股1元一跳明年7月5日上路 盤中零股新制下月7日實施
證交所宣布兩階段優化制度，先於12月7日調整盤中零股交易時段，再於2027年7月5日把1000元以上股票升降單位改為1元，以提升交易效率與價格品質。
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證交所宣布兩階段優化制度，先於12月7日調整盤中零股交易時段，再於2027年7月5日把1000元以上股票升降單位改為1元，以提升交易效率與價格品質。
小資族福音！台灣股票及期貨市場交易制度再進化，為打造更友善投資環境，除今年12月7日起盤中零股委託申報及交易時間調整為與整股同步外，2027年7月5日起，千金股交易升降單位由5元調整為1元。
期貨市場方面，臺灣期貨交易所今年7月起率先調整千元以上個股期貨最小升降單位，1000元以上、未滿2500元的個股期貨，最小升降單位由原本5元調降至1元；2500元以上維持5元。該制度明年預計也將與現貨同步調整，改為「不設定上限」全數1元一跳。
臺灣證券交易所昨（18）日宣布，為兼顧交易效率與價格品質，明年7月5日起，將推出第二階段制度優化措施，股價1000元以上股票交易升降單位由5元調整為1元。
近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票升降單位縮小，可讓投資人以更細緻價格進行買賣，有助縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。
據了解，現貨調降千金股升降單位，率先在個股期貨實施 「特定區間內千元股」1元升降單位的期交所，預期將跟進調整，同步與證交所實施千元股跳動單位新制，以維持國內市場制度一致性。由於期交所已經率先修改過資訊系統，後續送件主管機關可望更加順暢快速。
此外，為持續提升證券市場交易效率及價格品質，證交所、櫃買中心自12月7日起，將推出第一階段制度優化措施，盤中零股交易委託申報時間及交易時間將調整與整股同步。
屆時盤中零股交易申報買賣時間將提前至上午8時30分開始，並與整股市場同步於上午9時開盤交易，讓盤中零股與整股投資人能在相同開盤時點參與交易；零股交易盤中維持現行「集合競價」制，不跟進整股的「逐筆交易」制，給予小資族緩衝，避免市場過度投機、價格劇烈亂跳。
盤中零股於開盤前制度也比照整股交易，每5秒揭示一次試算成交價格及試算成交量，協助投資人掌握市場委託情形，提升開盤前市場資訊透明度，另為降低開盤前價格大幅波動對市場交易秩序造成的影響，也將新增「暫緩開盤機制」，讓市場有更充分時間因應短時間內價格劇烈波動，以維持市場交易穩定性。
證交所宣布，股價1000元以上股票自2027年7月5日起，交易升降單位將由5元調整為1元，讓高價股報價更細緻，並有助縮小買賣價差與交易摩擦成本。 自今年12月7日起，盤中零股委託申報與交易時間將改為與整股同步，上午8時30分即可申報，9時開盤交易，並維持集合競價制以降低價格劇烈波動。 期交所先前已將1000元以上、未滿2500元的個股期貨最小升降單位降為1元，明年預計再與現貨同步，推動千元股期貨全面採1元跳動，以維持市場制度一致性。
精華 FAQ
證交所宣布，股價1000元以上股票自2027年7月5日起，交易升降單位將由5元調整為1元，讓高價股報價更細緻，並有助縮小買賣價差與交易摩擦成本。
自今年12月7日起，盤中零股委託申報與交易時間將改為與整股同步，上午8時30分即可申報，9時開盤交易，並維持集合競價制以降低價格劇烈波動。
期交所先前已將1000元以上、未滿2500元的個股期貨最小升降單位降為1元，明年預計再與現貨同步，推動千元股期貨全面採1元跳動，以維持市場制度一致性。
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