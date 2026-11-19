台股近期表現不佳。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 證交所宣布兩階段優化制度，先於12月7日調整盤中零股交易時段，再於2027年7月5日把1000元以上股票升降單位改為1元，以提升交易效率與價格品質。

小資族福音！台灣股票及期貨市場交易制度再進化，為打造更友善投資環境，除今年12月7日起盤中零股委託申報及交易時間調整為與整股同步外，2027年7月5日起，千金股交易升降單位由5元調整為1元。

期貨市場方面，臺灣期貨交易所今年7月起率先調整千元以上個股期貨最小升降單位，1000元以上、未滿2500元的個股期貨，最小升降單位由原本5元調降至1元；2500元以上維持5元。該制度明年預計也將與現貨同步調整，改為「不設定上限」全數1元一跳。

臺灣證券交易所昨（18）日宣布，為兼顧交易效率與價格品質，明年7月5日起，將推出第二階段制度優化措施，股價1000元以上股票交易升降單位由5元調整為1元。

近年高價股票交易日益活絡，千元以上股票升降單位縮小，可讓投資人以更細緻價格進行買賣，有助縮小買賣價差、整零股價差、降低交易摩擦成本，提升市場交易品質。

據了解，現貨調降千金股升降單位，率先在個股期貨實施 「特定區間內千元股」1元升降單位的期交所，預期將跟進調整，同步與證交所實施千元股跳動單位新制，以維持國內市場制度一致性。由於期交所已經率先修改過資訊系統，後續送件主管機關可望更加順暢快速。

此外，為持續提升證券市場交易效率及價格品質，證交所、櫃買中心自12月7日起，將推出第一階段制度優化措施，盤中零股交易委託申報時間及交易時間將調整與整股同步。

屆時盤中零股交易申報買賣時間將提前至上午8時30分開始，並與整股市場同步於上午9時開盤交易，讓盤中零股與整股投資人能在相同開盤時點參與交易；零股交易盤中維持現行「集合競價」制，不跟進整股的「逐筆交易」制，給予小資族緩衝，避免市場過度投機、價格劇烈亂跳。

盤中零股於開盤前制度也比照整股交易，每5秒揭示一次試算成交價格及試算成交量，協助投資人掌握市場委託情形，提升開盤前市場資訊透明度，另為降低開盤前價格大幅波動對市場交易秩序造成的影響，也將新增「暫緩開盤機制」，讓市場有更充分時間因應短時間內價格劇烈波動，以維持市場交易穩定性。