前JKF女郎「Angela寶7」改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，以無黨籍身分參選桃園市議員，還在選舉公報放上性感低胸古裝照，引發網友熱議。（圖／擷自中選會）

AI摘要 文章摘要整理： 2026九合一選舉公報曝光後，因唐新民照片落差與Angela寶7的超長姓名、性感造型及誇張政見引發話題，也讓候選人照片審查與法規限制再受關注。

2026九合一選舉進入倒數階段，各地選舉公報陸續曝光引發討論，也讓候選人登記內容如何審查受到關注。近日有網友將76歲的台北市長6號候選人唐新民選舉公報照片與11月14日公辦政見發表會畫面相比，認為兩者差異明顯，質疑是否經AI修圖或使用舊照，也引發候選人登記照片是否應設拍攝期限的討論。前JKF女郎「Angela寶7」改名為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，以無黨籍身分參選桃園市議員，不僅頂著16字超長姓名，還在選舉公報放上性感低胸古裝照，經歷欄更自稱「網路女菩薩番號不及備載」，引發網友熱議。 台北市長候選人唐新民的選舉公報照片近日引發討論。（圖／取自中選會選舉公報） 唐新民為台北市長6號候選人，近日有網友將其選舉公報照片與11月14日公辦政見發表會畫面相比，認為兩者差異明顯。(本報資料照片）

中選會表示，即使要求提供6個月內近照，實務上仍有兩大難題，包括舊照仍可能事後加印拍攝日期；照片可經電腦修片、美化，難確保與本人相符；若受理登記機關發現照片差距過大，是否拒絕受理，仍須審慎考量。

中選會表示，依「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條規定，申請登記為候選人，應備具本人2吋脫帽正面半身光面相片。候選人相片將刊登於選舉公報及選舉票，由於公報及選票均同時刊有候選人號次、姓名等資料，已足供選舉人辨識，「因此照片目的僅是輔助辨識候選人。」

對於是否要求候選人提供6個月內本人相片，中選會指出，實務審查仍有相關疑義，例如相片即使加印拍攝日期，仍可能是舊照加印日期；目前資訊科技進步，即使標示拍攝日期，也無法避免透過電腦修片加以美化，無法確保相片與本人相符。

中選會表示，受理登記機關如果發現相片與本人差距過大，是否拒絕受理，仍須審慎考量；若候選人委託他人代為登記，也無法當場辨識本人與相片是否相符，「現行選罷法相關法令對候選人相片並無相關限制規定。」

根據選舉公報資料，29歲的Angela寶7出生於1997年1月30日，畢業於靜宜大學企業管理學系，曾於台大經營管理碩士班進修，經歷包括桃園台灣寵物美容協會理事、寵物店及貿易公司負責人，以及第四屆JKF百大女郎第7名。過去曾拍攝性感寫真的她，本業其實是寵物美容師，這次選舉公報除了列出相關經歷，更幽默自稱「網路女菩薩番號不及備載」，搭配一張低胸古裝照，與其他候選人的制式形象照形成強烈對比。

事實上，Angela寶7此次投入選戰，是受到網紅「小商人」邀請，目標直指同選區參選人、國民黨立委萬美玲之子佀廣洋。由於佀廣洋先前捲入校園霸凌、網路簽賭及考試作弊等爭議，Angela寶7乾脆將姓名改為「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，藉此表達反霸凌訴求。至於佀廣洋過去雖然曾針對部分行為公開道歉，但也否認多項外界指控，其母萬美玲也曾強調「不讓抹黑決定選舉」。

除了名字與造型吸睛，Angela寶7的政見同樣充滿話題。她將8項政見寫成穿越小說章節，從堯帝、大禹一路寫到花木蘭，內容包括育兒津貼加碼、設立戶政尋親專線、打造寵物友善城市、加重虐待動物處罰，以及爭取聘請百位AV女優擔任桃園觀光大使和每周陪粉絲逛夜市。另外，她也主張修法開放本島博弈，在航空城設立博弈特區與觀光飯店，並要求徹查兵役體檢流程。最後一章更以「狂妄至極！霸凌者以後還是當朝首輔！」為題，寫下「當霸凌成為事實，反抗就是義務」，展現鮮明的選戰風格。