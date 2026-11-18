明年上路 勞工育兒減工時不扣薪 勞動部另補助職代津貼
勞動部明年起推動育兒彈性減工時獎勵，符合條件者可減少1小時工時不扣薪，企業可申請薪資、職代與替代人力補助。
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勞動部明年起推動育兒彈性減工時獎勵，符合條件者可減少1小時工時不扣薪，企業可申請薪資、職代與替代人力補助。
明年元月起，育有12歲以下子女的勞工家長，向公司申請每日減少工時1小時，不再被扣薪，而是由勞動部補助企業照發薪資，每名勞工每年最高4萬5000元(台幣，下同，約1367美元)的薪資補貼，每家企業每年最高補助135萬元。育兒勞工請休孕產育相關假別，以及減少工時期間擔任職務代理人，勞動部另也補助職代津貼，每月最高1萬7600元。
勞動部表示，已編列58億餘元的預算，將由地方政府受理審查與核發，明年元月起，開放企業申請。
依性工法第19條，受僱於30人以上公司的勞工，若撫育未滿3歲子女，原本就可以申請減少工時，只是會扣薪，卅人以下公司的育兒勞工則需先經勞資協商，雇主同意才能減少工時，但薪資一樣會扣減。
勞動部條平司長黃琦雅說，這次性工法修法未修正19條，勞動部推動的「育兒彈性減工時延伸至12歲」屬於獎勵性質，並不具強制性。
勞動部昨發布的「友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點」，包括育兒勞工減少1小時工時不扣薪、職代津貼、新聘替代人力招募等三大補助。對象為適用「性別平等工作法」事業單位，且雇用本國籍、外配、陸配員工。至於公立學校、政府機關與國營事業單位則不適用。
黃琦雅說明，企業若同意撫育未滿12歲子女的勞工，每天減少至少1小時工時，且不扣薪，符合每月實施至少10天、累計至少3個月，減少總時數達30個小時條件，企業就可申請薪資補助。
配合明年上路的14周產假、14天陪產及陪產檢假、60天育兒假以及育兒留職停薪，以及減少工時獎勵制度，勞動部也將依育兒勞工請假的時數、天數，補助企業發放每小時100元、一天最高800元的職代津貼，一名請假勞工，每月最高補助1萬7600元，作為代理職務同事的經濟補償，降低職場摩擦。
黃琦雅也提醒，職代津貼不等於加班費，若代班同事為此加班，除職代津貼，公司仍須依法給付加班費。
至於新聘替代人力招募補助，則僅針對200人以下中小企業補助。若在勞工請孕產育兒假期間，企業新聘契約3個月以上、且連續工作30天的替代人力，勞動部就會定額補助企業2萬元。
此外，為鼓勵200人以下中小企業建立育兒減少工時、調整工時、職務代理津貼、電傳勞動或居家辦公制度、優於法令給予2天或16小時的育兒親職活動假制度，實施每一項制度滿一年，勞動部將依企業人數規模，最高發放10萬或15萬元獎勵。
育有12歲以下子女的勞工，每日減少1小時工時且不扣薪，企業可向地方政府申請薪資補助；每名勞工每年最高4萬5000元，每家企業每年最高135萬元。 對象是適用性別平等工作法的事業單位，且雇用本國籍、外配或陸配員工；公立學校、政府機關與國營事業不適用。中小企業另可申請替代人力補助。 職代津貼是補助代理請假或減工時勞工的同事，每小時100元、每天最高800元，每人每月最高1萬7600元；若新聘3個月以上替代人力，企業可再領2萬元。
精華 FAQ
育有12歲以下子女的勞工，每日減少1小時工時且不扣薪，企業可向地方政府申請薪資補助；每名勞工每年最高4萬5000元，每家企業每年最高135萬元。
對象是適用性別平等工作法的事業單位，且雇用本國籍、外配或陸配員工；公立學校、政府機關與國營事業不適用。中小企業另可申請替代人力補助。
職代津貼是補助代理請假或減工時勞工的同事，每小時100元、每天最高800元，每人每月最高1萬7600元；若新聘3個月以上替代人力，企業可再領2萬元。
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