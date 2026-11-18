劉士羣（右）以「奉獻」為題，畫出滿頭白髮的母親低頭縫補衣物的模樣，象徵母親（左）在他服刑17年間不離不棄。（記者曾健祐／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 劉士羣因販毒入獄17年，在80歲母親「怕等不到你回家」的鼓勵下學畫重生，今年初獲假釋後以創作傳達感恩，也盼扶持更多更生人。

曾因販賣毒品入獄17年的更生畫家劉士羣，今年初甫獲假釋新生，他因年邁母親一席話「我怕等不到你回家」而改變，在獄中學畫找到情緒出口，專注水墨創作，如今作品供不應求，更用自身經歷鼓勵其他更生人。

更生保護會台中分會指出，2026更生美展於台中大墩文化中心展出，今年有15位出監藝術家、75件作品，包括雕塑、漆器、陶藝、水墨、西畫、書法及竹編，結合其他矯正機關創作共有143件作品。

劉士羣今年48歲，他說年輕時個性衝動，為賺快錢販賣第一級毒品海洛因，共判刑24年，剛入獄時覺得人生沒希望了，這麼長的時間不知該如何度過，但母親持續不斷關心，就算摔斷手、膝蓋開刀，仍忍痛遠從南投竹山到台中監獄探視，來回車程得耗費一整天。

「我年紀大，怕等不到你回家」，80歲劉母的這句話，讓劉士羣愧疚，也讓他決心重拾人生希望，他從素描、雕塑，再學水墨畫，逐漸在獄中靜下心，一晃眼17年過去，今年1月終盼來假釋。

劉士羣坦言，年輕逞凶鬥狠，以為這樣才能在社會上有一席之地，在獄中漫長的等待，是藝術讓他找到情緒的出口，畫作參賽得獎除了是肯定，更是他爭取和母親面對面懇親的一大動力。

劉士羣特別以母親為畫作主角，並命名「奉獻」，細細刻畫媽媽白髮、皺紋，低頭縫補衣物的模樣，象徵17年來，母親對他不離不棄的溫暖。他透露，畫作已供不應求，也以「畫家叔叔」為名經營社群，感謝更保協助成立畫室，希望鼓勵更生人。