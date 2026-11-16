「調劑1張賠1張」 247家健保藥局熄燈 衝擊偏鄉病患用藥

藥師公會全聯會統計，去年底累計247家藥局停業。經營28年的「啄木鳥藥局」於2026年6月1日宣布9家門市歇業。圖為北市僅存的啄木鳥藥局。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 全台健保藥局持續熄燈，247家歇業或停業，主因是調劑費偏低、藥價倒掛與缺藥壓力，恐加劇偏鄉長者和慢性病患者的用藥困境。

丁丁、啄木鳥等連鎖藥局 爆熄燈潮，老字號台安藥局無預警停業，社區藥師苦撐喊苦。藥師公會全聯會統計，近年來，累計247家健保 藥局歇業或停業，且不少藥局退出健保處方調劑服務，另尋出路。如情況持續惡化，恐衝擊慢性病患者及偏鄉長者的用藥權益。

據統計，全國368個鄉鎮市區，迄今仍有50多個偏鄉沒有健保特約藥局，藥師公會全聯會副發言人王明媛指出，偏鄉藥局經營不易，如果停業，或退出健保合約，對於長者及慢性病患者將是一大衝擊，使用慢性病連續處方箋領藥，常需跨鄉鎮奔波，部分地區還需仰賴交通接駁或藥師送藥服務。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，新冠疫情 期間政府實施口罩實名制，社區藥局前常大排長龍，帶動其他商品銷售，吸引大型企業及連鎖通路積極投入市場，2022年疫情高峰期間，財政部「西藥、醫療耗材及藥品零售業」加總計算，全國家數曾衝上1萬584家，高於超商龍頭店數。

疫情過後，隨著缺藥問題嚴重、健保藥事服務費長期偏低、部分藥品進價高於健保支付價，加上人事成本攀升，讓社區藥局經營雪上加霜。財政部統計以營業稅籍登記「西藥零售」為主體的純藥局，全台西藥零售業家數從2024年共7736家，降至2025年的7489家，淨減247家。

黃金舜表示，防疫紅利退潮後，許多社區藥局將慢性病連續處方箋視為營收重點，但一張處方箋的藥事服務費只有54元（台幣，下同），連聘請藥師的成本都難以負擔，從實務上來看，「處理一張處方箋要耗費的人力跟金錢，根本只是做功德。」

舉例來說，每張慢性病連續處方箋藥事服務費54元，如以每日80張處方估算，藥師每月創造的調劑服務費收入有限，而藥局還需負擔薪資、勞健保、勞退提繳、年終獎金及休假等人事成本，加上租金、水電與設備支出，單靠健保調劑服務難以支撐營運。

黃金舜強調，現行給付措施已無法反映藥師的專業價值及實際成本，期盼衛福部重新檢討合理支付標準，讓藥局利潤趨於合理，才能解決高齡長者、慢性病患者等長期用藥需求。

此外，部分藥品健保支付價格低於社區藥局實際進貨成本，以致「調劑一張、賠一張」，某款500公克藥品的健保支付價約288元，藥局向供應商取得的報價卻高達1000元；另一款治療濕疹的乳膏健保支付價24.4元，進貨價36元，藥局無法負擔價差。

缺藥更讓藥師陷入兩難，藥局必須為連續處方箋而提前備藥，但上個月還能取得藥品，這個月卻是缺貨。即使藥局向盤商催貨，但還是無法到貨，只能請患者拿著處方箋回到原醫院領藥，引發民怨。部分患者行動不便，只能委請藥師幫忙至醫院處理，讓人心力交瘁。