凍漲13年 國道基金吃緊 擬漲通行費

國道通行費超過13年未調整，隨著國道建設愈來愈多，明年起國道建設經費缺台幣4000多億元待籌措，為此行政院要求研析通行費率調整機制、維護國道基金穩健。圖為國道1號。(記者林澔一／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國道基金因國道7號等多項重大工程密集推動而吃緊，待編預算逾4000億元、約六成仰賴舉債，政府因此研議調整已13年未變的通行費率。

隨多個國道重大工程陸續啟動，國道基金財務壓力持續升高。由於國道通行費已13年未調，且是國道基金主要來源，立法院預算中心估算，國道基金明年起待編預算超過4000億元(台幣，下同)，其中六成仰賴舉債，行政院為此要求交通部，研析通行費率調整機制，以維護國道基金穩健。

行政院在1994年核定設立「國道公路建設管理基金」，主要用於國道的新建、拓寬、設施改良、維護管理，其中國道通行費是收入來源的大宗，占七成左右。目前橫向國道均不收費，其餘每日20公里免費里程，超過者，隨車種不同，每公里介於1.2至1.8元之間。

隨著近幾年多項國道工程陸續啟動，也讓國道基金支出跟著增加。根據高公局統計，目前光就國道7號、國1甲線及國1楊梅至頭份拓寬等三大工程，再加上國5銜接蘇花改、國1后里至大雅段拓寬，預定支出就超過4000億元。由於國3增設桃園八德交流道等兩項已核定工程，約151億元尚未納入計算，未來實際需要資金缺口可能更多。

根據立法院預算中心報告評估，國道基金自2019年底起就出現流動性不足狀況，其中債務餘額預計由去年底的1420億元，逐年增加至明年底預計1720億元，增幅高達21.13%。

報告中也提到，為因應自2024年起陸續推動的多項國道重大新興專案建設經費需求，以及現有乙類公債1420億元將於2028至2033年陸續屆期，需要開始籌措還錢，估高公局明年起舉債總金額3270億元。報告中也強調，國道基金專案計畫明年度（含）以後，待編預算數逾4000億元，且約六成仰賴舉債支應，又面臨公債集中屆期的壓力，應盡速依照政院意見，研析通行費率調整機制。

交通部高速公路局副局長彭煥儒解釋，國道7號及楊梅到頭份拓寬工程都將各耗費約1000多億元，再加上國道1號甲線、國道5號銜接蘇花改及后里到大甲拓寬工程，總投入經費約4000億元，大型工程密集興建中，才決定以舉債方式推動。