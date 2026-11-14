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白忙10年 民進黨自誇綠能大突破 台灣減碳排名卻全球倒數

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前總統蔡英文力推「非核家園」，與賴清德總統曾合拍「在路上」競選廣告。（本報資料照...
前總統蔡英文力推「非核家園」，與賴清德總統曾合拍「在路上」競選廣告。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評民進黨推動能源轉型10年卻減碳成效不佳，CCPI排名倒數、綠能跳票與碳費過窄，顯示政策承諾與現實落差極大。

台灣推動非核家園能源轉型政策十年，民進黨一再誇稱綠能發電如何成功；但近日聯合國氣候變遷峰會（COP31）公布的成績單，卻狠狠賞了賴政府一耳光。根據多個國際團體公布的「氣候變遷績效指數」（CCPI）評鑑，我國在全球65國中排名第59，排在「非常差」之列。政府耗費了十年推動廢核，也順利達陣；結果台灣的減碳績效卻反而倒退，我們到底在忙什麼？

對這項難看的成績，環境部長彭啓明的辯解是，CCPI的評比方式對台灣不公平，它所採用的方法學也未與時俱進，因此這項評比「看看就好」。但他也承認，我國去年的實際減碳成績，確實與原定的國家目標「存在一成的落差」，台灣的人均碳排仍然偏高。對此，政府會持續擴大再生能源，並推動碳捕捉及封存技術和實施碳費制度來加速減碳。

彭啓明的說法，說服力不高；他認為這項評比「看看就好」的態度，更是敷衍了事，極不誠懇。環保團體便指出，CCPI設定的人均碳排確有檢討空間，但台灣「再生能源比例偏低」和「過度依賴化石燃料」是客觀事實，政府應該虛心檢討結構性缺失，而不是以一句「看看就好」淡化國際警訊。尤其，對於所謂碳捕捉及碳封存技術，環團認為成本高昂且商業化前景不明，不應成為延宕淘汰化石燃料的藉口。

比較彭啓明的藉口與環團的批評，從雙方的落差，便可一眼看出台灣能源政策的左支右絀。環保團體質疑，「以氣代煤」政策並不是降低碳排的有效方式，提高再生能源比例才是根本之道。問題是，「以氣代煤」正是蔡英文當初推動「非核家園能源轉型」的核心手段，目的是要取代廢除的核能；誰知道，如今天然氣也被認為「不夠乾淨」。至於環團要求提高再生能源比例，人們近幾年來也都知道那是「不可能的任務」。蔡政府最初承諾綠能在2025年要達到兩成，結果她任內先宣布延後兩年達標；到了賴清德任內，又宣布要延到2029年達標。面對如此冷酷的現實，政府和環團還在放言提高綠能比重，恐怕都只是自欺欺人！

至於去年上路的「碳費制度」，今年5月已完成首批繳納，政府總計徵收了49.7億元(台幣，下同)。這樣的成果，很難稱之滿意。原因是，這項制度目前僅納入240家企業、461座工廠，僅占全國174萬家企業0.014％，不到九牛之一毛。這是因為新制推動初期，僅挑碳排大戶下手，也因唯恐對傳統產業造成重創，所以只選擇性管制。但也正因為這種瞻前顧後的心態，不僅碳費定價過低，平均每公噸約僅歐盟的30分之1，又有太多企業根本不受管制，這也就難怪台灣的減碳成績要被列在全球後段班。

彭啓明願意公開為政策辯護，儘管說服力不強，至少勇氣可嘉。事實上，他在整個能源決策過程只是排在末端位置，那些更該站出來承擔責任的，如前總統蔡英文、總統賴清德、閣揆卓榮泰、經濟部長龔明鑫、台電公司董事長曾文生，卻全都避之唯恐不及。這些實際掌權的人，輕易向民眾誇下海口，描繪美麗的願景，推動無敵政策。俟發現承諾無法實現，他們就別過頭去，假裝沒看到問題，然後把爛攤子丟給別人收拾，把破滅的承諾留給民眾自行吞下。

民進黨自2016年推動能源轉型，如今卻讓台灣換得COP31全球減碳排名倒數第七的名次；全民白忙十年，賴政府不羞愧嗎？敢推說「看看就好」的政府，選民能輕易放過它嗎？(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 文章指出，台灣在多個國際團體公布的CCPI評比中，於65國裡排名第59，落在「非常差」區間，顯示減碳績效不佳，甚至被形容為全球倒數，與政府自誇的綠能成果形成強烈反差。

  • 彭啓明認為CCPI方法學對台灣不公平、可「看看就好」，但文章批評這種態度敷衍，因為他也承認減碳實績落後國家目標，且再生能源偏低、依賴化石燃料等問題都是真實存在。

  • 文章認為主因包括以氣代煤未能有效降碳、再生能源比例長期無法達標，以及碳費制度只涵蓋少數大戶、定價又偏低，導致多數排碳行為未被實質約束，整體政策因此難見成效。

綠能 民進黨 氣候變遷

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