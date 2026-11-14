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桃園機場客流衝新高 轉機競爭力卻下滑 樞紐地位受考驗

台灣新聞組╱台北14日電
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桃機公司13日舉行新航廈營運挑戰論壇，專家分析，旅客成長速度已超過航線增加幅度，...
桃機公司13日舉行新航廈營運挑戰論壇，專家分析，旅客成長速度已超過航線增加幅度，但轉機連結性排名較去年同期衰退。圖為桃機入境旅客等待提領行李。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

桃園機場旅客量持續創高，但轉機競爭力未同步提升，ACI提醒台灣須把市場成長轉成新航線與增班機會，才能強化國際樞紐地位。

桃園國際機場旅客量持續攀升，今年全年有望突破5000萬人次，創下歷史新高，但轉機競爭力卻未同步提升。國際機場協會(ACI)指出，桃機旅客成長速度已超過直飛航線增加幅度，今年上半年連結性排名較去年同期下滑，如何將市場需求轉化為新航線及增班機會，將是提升國際樞紐地位的重要課題。

本報系聯合報報導，ACI亞太暨中東區總監Stefano Baronci 13日出席桃園機場新航廈營運挑戰論壇時表示，航空業今年受到中東戰事及國際貿易關係緊張影響，但亞太地區客運與貨運仍維持穩定成長。台灣受惠科技產業需求，今年前7個月客運量成長9.2％、貨運量成長10.4％，客運增幅在亞太主要航空樞紐中僅次於香港，貨運則僅低於上海浦東。

然而，旅客量增加不等於轉機吸引力同步提高。Baronci指出，桃機目前仍以直飛航線為主，轉機連結占比約10%，遠低於新加坡樟宜機場的25％及上海浦東機場的36％。桃機今年上半年連結性排名第16名，較去年同期略降，反映航線布局未能充分跟上旅客需求。

他建議，桃機應設法縮短最低轉機時間(MCT)，並改善不同航廈間的銜接效率，讓旅客轉機更加便利。尤其第三航廈主體工程朝2027年完工目標推進，未來新舊航廈如何順暢串聯，將直接影響轉機服務品質。

另據旺報報導，桃機去年旅客量約4780萬人次，今年預估可望突破5000萬人次。ACI也預測，台灣整體旅運量將從今年的5920萬人次，增加至2036年的7540萬人次。龐大的市場成長潛力，能否轉化為更多國際航線與航班，將考驗桃機的營運規畫。

交通部政務次長、桃園機場公司董事長陳彥伯表示，第三航廈是現階段最重要的任務之一，除硬體建設外，人力配置、系統發展、旅客動線及跨單位協調，都須提前準備。新舊航廈未來將共同營運，如何維持一致的服務品質，是桃機必須面對的挑戰。

此外，航空城專家John Kasarda指出，航空城發展不能只著重交通與產業建設，也應完善住宅、教育、醫療、商業及休閒機能，才能吸引並留住專業人才，支撐機場長期發展。

精華 FAQ

  • 桃機今年全年有望突破5000萬人次，創歷史新高，前7個月客運量年增9.2%、貨運量年增10.4%，在亞太主要機場中表現亮眼，因此引發外界關注其樞紐發展潛力。

  • ACI指出，桃機仍以直飛航線為主，轉機連結占比約10%，明顯低於樟宜的25%與浦東的36%；今年上半年連結性排名降至第16名，顯示航線布局未能跟上需求。

  • 重點在第三航廈如期推進，以及提前做好人力、系統、旅客動線與跨單位協調，並縮短最低轉機時間、改善航廈銜接，讓新舊航廈能提供一致且更便利的轉機服務。

桃園國際機場

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