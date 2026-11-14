台灣國民年金加碼至6000元？ 朝野協商破局

AI摘要 文章摘要整理： 立法院針對國民年金加碼展開朝野協商，在野黨要求提高給付至6000元並擴大保障範圍，但衛福部與民進黨憂心財政壓力與預算限制，最後協商破局。

大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院長韓國瑜 昨針對朝野版「國民年金法」召集朝野協商，在野黨主張將國民年金給付提高至6000元(台幣，下同)，衛福部長石崇良稱加重財政負擔，使協商破局。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，民進黨團說話不算話，6日院會簽協商結論說昨日院會處理，卻又主張再協商，導致國民年金延宕發放。

國民黨立院黨團總召許宇甄指出，國民黨團主張老人基本保證年金提高至6000元，身心障礙年金給付的基本保障提高至8057元；政府動輒編列2338億元增資中油，也應重視孤苦無依長者的生活困境。

民眾黨立委邱慧洳表示，民眾黨團主張將老人基本保證年金提高至6000元，並擴大納入已領取公教保險養老給付或軍人保險退伍給付的65歲以上長者，以及領取一次退休金、未辦理優惠存款且未領取上述給付的軍公教及公營事業人員。

邱慧洳指出，黨團也主張將喪葬給付由現行5個月提高至10個月，並增訂退保後已領取老年年金者的喪葬給付保障，但須扣除生前已領取的老年年金，避免重複給付。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，福利法案當然不會嫌多，台灣每個行業、每位國民都應受到政府照顧，民進黨團全力支持。但憲法規定立法院不可以自行增加預算，此外也不能借錢來做福利，進行財務擴張。

石崇良表示，行政院已經將基本保障年金調高23.5%至5000元，以65歲長者的平均餘命來看，約還有20年，因此每名長者終身領取的年金平均超過120萬元；對比繳納的保險費10萬元來說，領取金額約為所繳保費的12倍，這對國民年金保險而言是相當重的財務負擔。