台灣國民年金加碼至6000元？ 朝野協商破局
立法院針對國民年金加碼展開朝野協商，在野黨要求提高給付至6000元並擴大保障範圍，但衛福部與民進黨憂心財政壓力與預算限制，最後協商破局。
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立法院針對國民年金加碼展開朝野協商，在野黨要求提高給付至6000元並擴大保障範圍，但衛福部與民進黨憂心財政壓力與預算限制，最後協商破局。
大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院長韓國瑜昨針對朝野版「國民年金法」召集朝野協商，在野黨主張將國民年金給付提高至6000元(台幣，下同)，衛福部長石崇良稱加重財政負擔，使協商破局。民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，民進黨團說話不算話，6日院會簽協商結論說昨日院會處理，卻又主張再協商，導致國民年金延宕發放。
國民黨立院黨團總召許宇甄指出，國民黨團主張老人基本保證年金提高至6000元，身心障礙年金給付的基本保障提高至8057元；政府動輒編列2338億元增資中油，也應重視孤苦無依長者的生活困境。
民眾黨立委邱慧洳表示，民眾黨團主張將老人基本保證年金提高至6000元，並擴大納入已領取公教保險養老給付或軍人保險退伍給付的65歲以上長者，以及領取一次退休金、未辦理優惠存款且未領取上述給付的軍公教及公營事業人員。
邱慧洳指出，黨團也主張將喪葬給付由現行5個月提高至10個月，並增訂退保後已領取老年年金者的喪葬給付保障，但須扣除生前已領取的老年年金，避免重複給付。
民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，福利法案當然不會嫌多，台灣每個行業、每位國民都應受到政府照顧，民進黨團全力支持。但憲法規定立法院不可以自行增加預算，此外也不能借錢來做福利，進行財務擴張。
石崇良表示，行政院已經將基本保障年金調高23.5%至5000元，以65歲長者的平均餘命來看，約還有20年，因此每名長者終身領取的年金平均超過120萬元；對比繳納的保險費10萬元來說，領取金額約為所繳保費的12倍，這對國民年金保險而言是相當重的財務負擔。
爭議焦點在於是否將老人基本保證年金提高至6000元，以及相關給付是否會大幅增加政府財政負擔。衛福部認為現行制度已大幅調高，若再加碼恐衝擊國保財務。 國民黨主張將老人基本保證年金提高至6000元，身心障礙年金基本保障提高至8057元；民眾黨也主張提高至6000元，並擴大納入部分軍公教與公營事業退休者，另提高喪葬給付。 石崇良指出，政府已將基本保障年金調高至5000元，按65歲長者平均餘命估算，終身領取金額遠高於所繳保費，若再加碼會讓國民年金保險承受更重的長期財務壓力。
精華 FAQ
爭議焦點在於是否將老人基本保證年金提高至6000元，以及相關給付是否會大幅增加政府財政負擔。衛福部認為現行制度已大幅調高，若再加碼恐衝擊國保財務。
國民黨主張將老人基本保證年金提高至6000元，身心障礙年金基本保障提高至8057元；民眾黨也主張提高至6000元，並擴大納入部分軍公教與公營事業退休者，另提高喪葬給付。
石崇良指出，政府已將基本保障年金調高至5000元，按65歲長者平均餘命估算，終身領取金額遠高於所繳保費，若再加碼會讓國民年金保險承受更重的長期財務壓力。
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