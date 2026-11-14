我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

恐致血栓與組織缺血 台癌友常用輸液導管緊急下架回收

記者林琮恩／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

衛福部食藥署昨公布重大醫材回收警訊，臨床常用於化療、重症治療的「泰利福亞諾壓力注射型週邊置入中央靜脈導管組」，因表面塗層接觸生理食鹽水後，恐膨脹結塊、剝落，增加患者發炎、血栓、組織損傷及缺血等風險。國內受影響產品高達8641個，食藥署啟動最高等級「第一級回收」，要求業者24小時內全面通知停用、下架。

亞東紀念醫院副院長洪芳明表示，周邊置入中央靜脈導管（PICC）是從手臂靜脈放入、末端到達心臟附近大靜脈的導管，主要用在需長期施打藥劑或營養素等患者，如化療、抗生素治療、全靜脈營養等，或血管不易注射的重症病人，也會用於抽血、輸液、電腦斷層高壓注射顯影劑及監測中心靜脈壓，讓病人免於反覆扎針。

食藥署醫療器材及化妝品組副組長謝綺雯說，初步盤點國內受影響型號共7款、50個批號，食藥署已啟動回收作業，要求業者自11日起算，於24小時內通知銷售對象立即停用並全面下架，並在12月11日前完成回收。國內尚有2至3張類似醫材許可證產品，可提供臨床替代使用，而截至目前尚未接獲國內與這項產品相關的不良反應事件通報。

上一則

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

下一則

藍軍王惠美歸隊？召集幹部輔選魏平政 魏不願證實

延伸閱讀

台灣首例 男打瘦瘦針4個月失明 今年已有63件不良反應通報

台灣首例 男打瘦瘦針4個月失明 今年已有63件不良反應通報
免疫疾病攻擊腦血管 46歲女突中風 支架輔助顱內溶栓術救回

免疫疾病攻擊腦血管 46歲女突中風 支架輔助顱內溶栓術救回
68歲婦癌症化療後左腿腫脹 靜脈狹窄作祟

68歲婦癌症化療後左腿腫脹 靜脈狹窄作祟
下肢靜脈曲張30年 恐肺栓塞致命

下肢靜脈曲張30年 恐肺栓塞致命

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
台外交部。(本報系資料照)

巴布亞紐幾內亞施壓 台外交部宣布關館撤員

2026-11-06 13:11
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11