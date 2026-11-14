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蚊子園區 中興新村砸50億台幣活化 為何仍像空城

記者江良誠賴香珊／南投14日電
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中興新村林蔭大道依舊，凍省後卻淪為全台最大蚊子園區，中央推動活化成效不彰。(記者...
中興新村林蔭大道依舊，凍省後卻淪為全台最大蚊子園區，中央推動活化成效不彰。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

中興新村曾繁華一時，卻因凍省與地震而沒落，雖投入逾50億元推動活化，仍因人口不足、商機不聚與權責不清，難以真正重生。

南投縣中興新村是昔日台灣省府所在，更是台灣首處都市計畫區，仿效英國花園城市設計概念，鼎盛時期人口多達3、4萬人，凍省加上九二一地震而沒落，只剩2400人。政府推動多項活化政策，從修復歷史建物、地方創生到大學城進駐，砸逾50億元，仍難洗刷「最大蚊子園區」質疑。昔日政治重鎮為何難找回再生之路？

●雜草蔓生 多人去樓空

午后中興新村的椰林大道，過路客23個，紅白相間的花園城市景觀迷人，但轉進巷弄，老宿舍門窗緊閉，閒置建築蔓生雜草，有幾戶有人居住或商家營業，多數則人去樓空。

中興新村總面積約707公頃，1957年省政府遷駐後，打造辦公、生活相宜的環境，學校、市場、公園與運動場館集中，曾吸引高達3、4萬人落腳，數十輛接駁車進出，衣食住行都不必離開中興新村。

從小在此長大的光榮里前里長陳武強說，過去中興會堂晚上放電影，看完去市場串門子吃消夜，還有交通車免費接駁到台中市區，這是童年最美好的回憶；凍省與地震後，公務員與眷屬離開，中興新村也日漸蕭條。

政府推動多項計畫，中科管理局接手打造高等研究園區，國科會進駐成立活化辦公室，還核定北中南核心區，近年還有中興大學南投分校進駐，從修復歷史建築、推動地方創生到資產再利用等，總計投入逾50億元。

●有人流 才能長期發展

「目前只剩2000多人，人口流失補不回來。」陳武強說，政府反覆喊活化，但人沒有回流，問題就無法解決。

日籍料理曾姓廚師兩年前在中興新村開餐館，他表示目前店家各自進駐，而沒有形成群聚，沒有穩定人流，就無法長期經營下去。

作家李展平與妻子黃幼杏久住中興新村，看著昔日完整、繁華的生活聚落，現在人口留不住、生活機能不足，直言活化政策與地方需求有落差。

李展平說，凍省後讓中興新村失去人口與經濟支柱，地震更雪上加霜；不管打造專屬商圈、興建國際會議廳或吸引國外銀髮族長居等，但生活機能沒跟上，即使有市場或零星餐飲店，缺乏娛樂、社交與休閒場所，想看場電影都沒去處。

黃幼杏認為，現在都著重在增加工作機會，不能期待這樣就會吸引人，下班後也要有吃飯、休閒去處，否則誰會想住在這兒？生活機能不足難以讓人想落腳在此。

陳武強說，活化最大難題是園區2000多筆宿舍與土地，屬中央國有財產，南投縣府想接手活化，但財力不足，也受限於法規限制，中央握有資產卻缺乏彈性，無法開放商業經營，「中央不能作，地方沒錢接，大家就看著房舍慢慢壞掉了」。

他強調，中興新村有完整歷史紋理，綠地與居住文化，發展條件不輸任何文創聚落，需要有權責的專屬管理機關，從法規及行政制度著手，讓中央、地方及民間團隊有明確分工；活化不能每逢政黨輪替就重來一次，「最重要的是把權責講清楚，讓想做事的人有辦法做事」。

精華 FAQ

  • 因為政府多年投入修復建物、進駐機關與地方創生等活化措施，總計超過50億元，但園區仍人流稀少、商家零散，許多宿舍與建築閒置，難以形成真正的生活與商業聚落。

  • 核心原因是凍省後公務員與眷屬大量離開，加上九二一地震衝擊，原本支撐園區的人口與經濟基礎迅速流失，導致居住人口從高峰掉到只剩約2400人。

  • 受訪者認為最重要的是先把人流帶回來，並補足餐飲、娛樂、社交等生活機能，同時釐清中央與地方的權責分工，否則即使持續投入經費，也難避免房舍繼續荒廢。

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