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台灣產假增至14周、陪產假14天 拚明年元旦上路

台灣新聞組╱台北14日電
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立法院13日三讀通過，產假由現行8周延長至14周，陪產檢及陪產假由7日增至14日...
立法院13日三讀通過，產假由現行8周延長至14周，陪產檢及陪產假由7日增至14日，托育及就業政策催生聯盟指出，兩者假期增幅懸殊，最終仍會使母親陷入孤單育兒。示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

立法院三讀通過性別平等工作法與就業保險法修正案，延長產假、陪產假並放寬育兒留停與津貼規定，勞動部盼明年元旦施行。

立法院昨三讀通過「性別平等工作法」與「就業保險法」部分條文修正案，女性受僱者產假由現行8周延長至14周，陪產檢及陪產假由7日增至14日，流產假也同步延長；育兒留職停薪適用年齡放寬至子女滿9歲前皆可申請。雙親若各領滿6個月育兒留職停薪津貼，還可各再領3個月，兩人合計最高可領18個月。修法三讀後，需待總統府公布，並由行政院訂定施行日期，勞動部長洪申翰則表示，政策力拚明年元旦上路。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，處理此前仍有歧見的「性別平等工作法」第15條。國民黨民眾黨原主張產假14周，民進黨及勞動部原主張12周產假加10個工作日產檢假；三黨協調後取得共識，提出相同版本修正動議，最終以產假14周版本三讀通過。

依現行條文，受僱者分娩前後給予產假8周；妊娠3個月以上流產者給予4周，妊娠2個月以上未滿3個月者給予一周，未滿2個月者給予5日；陪產檢及陪產假為7日。

三讀條文明定，受僱者分娩前後產假延長至14周；妊娠3個月以上流產者維持4周，妊娠2個月以上未滿3個月者增至2周，未滿2個月者增至10日；陪產檢及陪產假由7日增至14日。

修法增訂，受僱者於分娩產假第9周至第14周期間，如有工作意願，可申請提前銷假，雇主除有正當事由外應同意。雇主依規定給付產假薪資後，超過8周的產假薪資及新增的流產假薪資，可向中央主管機關申請補助。

育兒留職停薪部分，三讀後由現行子女滿3歲前，放寬為撫育8歲以下子女，領取期間至子女滿9歲為止，最長仍以2年為限；並新增每人每一子女每年最多60日、可按日申請的彈性育兒假。育兒留職停薪津貼由現行每人最長6個月，改為雙親若都領滿6個月後，可再各加領3個月，每人最高9個月，雙親合計最高18個月。

育兒留職停薪津貼法定給付仍為平均月投保薪資六成，立院另通過附帶決議，要求勞動部持續依「育嬰留職停薪薪資補助要點」編列公務預算補助兩成，合計維持平均月投保薪資八成。

台灣教育產業工會指出，公教人員、公立學校教師的育兒留職停薪津貼，適用公教人員保險法，產假、流產假、陪產假則依教師請假規則辦理，相關規則未同步修法，恐造成生育、育兒權益「一國兩制」，籲立法院、行政院及教育部盡速修法，編足代理代課師資及鐘點費預算，避免人力缺口轉嫁其他教師，兼顧教師權益與學生受教品質。

此外，托盟表示，修法後的14周產假與14天陪產檢及陪產假天數懸殊，恐讓母親在育兒初期仍孤軍奮戰，存在可能抵消新制效果的變數。托盟說，產假大幅新增6周之多，配偶能投入照顧的時間卻只小幅延長7天，恐迫使女性在生產後最需要休養與支持的階段，仍承擔大部分的照顧責任，相較於國際改革持續強化父親帶薪照顧權利、促進雙親分工的方向，台灣仍有明顯落差。

精華 FAQ

  • 女性受僱者產假由8周延長至14周，陪產檢及陪產假由7日增至14日；流產假也同步加長，並新增產假第9周至第14周可申請提前銷假上班的規定。

  • 育兒留職停薪適用年齡放寬為撫育8歲以下子女、最遲可領到子女滿9歲，且新增彈性育兒假；若雙親都領滿6個月，還可各再領3個月，合計最高18個月。

  • 台灣教育產業工會憂心公教人員相關請假規則未同步修法，恐形成生育育兒權益落差；托盟則認為14周產假搭配僅14天陪產假，父親照顧支持仍不足，可能讓母親負擔過重。

韓國瑜 國民黨 民眾黨

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