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台選舉逾2000萬人11月28日投票 其中42萬人僅能公投

台灣新聞組／台北13日電
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九合一選舉合併「廢除非核家園」公投將於28日投開票。圖為2025年三延役公投。（...
九合一選舉合併「廢除非核家園」公投將於28日投開票。圖為2025年三延役公投。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣11月28日將舉行地方公職選舉與全國公投，約2000萬人具投票權，18至20歲者僅能參與公投；中選會並公布投票流程、經費及民調管制規定。

2026年地方公職人員選舉及全國性公民投票即將於11月28日舉行投票。中選會選務處副處長陳宗蔚12日說，今年九合一有投票權的選舉人共1957萬9655人，公投投票權人數則為2000萬7484人，將選出1萬1051名地方公職人員。依現行規定，年滿18歲即可參與公投，但須滿20歲才有九合一投票權。中選會表示，此次九合一合併公投選舉，全台18歲至20歲可投公投、但不能投九合一選舉的人數為42萬7829人。

本報系聯合報報導，中選會指出，本次投票時間為11月28日上午8時至下午4時，初步統計選舉人約1957萬9655人、公投投票權人約2000萬7484人，實際人數以11月24日前公告為準；應選出地方公職人員1萬1051位，登記參選候選人1萬9695位。全國性公民投票案第22案的通過門檻為同意票多於不同意票，且達投票權人總額四分之一。

中選會指出，本次投開票所較2025年增加416所，選舉經費由地方政府編列，中選會編列督導費用1866萬3000元（台幣，下同）；公民投票經費7億2806萬5000元，由行政院第二預備金支應。

中央社報導，中選會12日舉辦「廢除非核家園」公投案意見發表會，正方代表、國民黨立委牛煦庭主張使用核能接軌國際，舒緩電價上漲、通貨膨脹的普遍焦慮，盼民眾投下同意票；反方代表、民進黨立委陳培瑜認為，這是一場不該進行的公投，因為題目荒謬、可笑。

另據台北中國時報報導，中選會主委游盈隆12日形容，這是「地表上規模最大、最複雜的選舉」。他提醒民眾，投票日不要攜帶飄帶、競選小物至投票所，若工作人員制止後仍不聽，最高可處2年以下有期徒刑、拘役，或20萬元以下罰金。

游盈隆特別提醒，關於選舉民調，政黨及任何人自選舉公告發布日起至投票日10日前，發布有關候選人或選舉民調資料，應載明負責調查單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值等資訊；自11月18日凌晨0時起至投票時間截止前，不得發布、報導、散布、評論或引述任何有關選舉民調資料。

中選會指出，本次地方公職人員選舉及全國性公民投票全國共設置1萬8248個投票所，投票程序採「領、領、投」程序進行，即選舉人先至「選舉票領票處」領取選舉票，次至「公投票領票處」領取公投票；領取選舉票與公投票後，再至「圈票處」圈選選舉票與公投票；圈票後至「投票處」，分別將選舉票與公投票投入選舉票匭與公投票匭。投票匭之設置，係依選舉種類分別設置選舉票匭，並設置1個公投票匭。至於開票程序先辦理地方公職人員選舉選舉票開票，再辦理公投票開票，並分2組同時開票。

行政院長卓榮泰指示，中選會加強盤點選務作業、鼓勵台人踴躍投票，嚴防選後可能發生的聚眾滋擾或不理性抗爭；他指示相關部會，密切注意境外勢力以多樣介選方法來干擾選舉。

精華 FAQ

  • 此次投票包含2026年地方公職人員選舉與全國性公民投票，兩者同日辦理。中選會表示，全台將選出1萬1051名地方公職人員，並進行第22案公投投票。

  • 因現行規定是18歲即可參與公投，但必須滿20歲才有地方選舉投票權，因此18至20歲選民只能投公投不能投九合一。中選會估算這類人數共有42萬7829人。

  • 中選會說投票採先領選舉票、再領公投票的「領、領、投」流程，並在11月18日起禁止發布選舉民調；行政院也要求嚴防境外勢力及選後聚眾滋擾。

投票 公投

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