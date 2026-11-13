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AI威脅 台外交部領務局遭駭 10萬筆護照個資外洩

台灣新聞組／台北13日電
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外交部領事事務局近日發現遭駭客入侵，取得民眾近10萬筆護照大頭照等個資外洩；示意...
外交部領事事務局近日發現遭駭客入侵，取得民眾近10萬筆護照大頭照等個資外洩；示意圖。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

外交部領務局、北市工務局及台積電相繼爆出資安事件，近10萬筆護照個資外洩，數位部並警示AI助攻駭客已成新趨勢。

駭客侵擾不斷，除了台灣企業之外，就連外交部領事事務局、台北市工務局也遭駭客入侵。數位部資安署副署長周智禾昨指出，近期約有10多家企業受害，導致高達800萬個資外洩，而人工智慧（AI）協助駭客網攻已成國際新趨勢，呼籲企業與民眾提高警覺。

外交部領事事務局近日發現遭駭客入侵，取得民眾近10萬筆護照大頭照等個資外洩。領務局日前發出新聞稿，指今年11月4日下午發現部分網站疑遭駭客入侵，不過，經程式修復及安全檢測後，均已恢復上線。

領務局指出，經查駭客取得的資料包括，今年9月3日至11月2日期間，民眾透過個人網路預約、旅行社團件及有條件式線上申換護照管道上傳的部分護照大頭照，共計7萬2702個檔案，也有駐紐約辦事處自2011年10月26日至今年11月6日期間驗證的部分授權書掃描檔，共計2萬6072個檔案。

另外，民眾在今年9月1日至11月9日，透過亞太經濟合作商務旅行卡（ABTC）線上填表網站申請的部分資料，包括申請人照片、申請案號、性別、申請類別、出生地、職務名稱及推薦機關，共774個申請案也遭外洩。

領務局指出，遭駭客竊取的護照大頭照及授權書掃描檔，不影響已核發護照效力及正常使用，民眾無須因此立即換發護照，相關授權書驗證效力及未來核發的ABTC卡使用上都不受影響。

周智禾昨天在行政院會後記者會中指出，台北市政府工務局大地工程處臉書專頁帳號密碼被盜、外交部領事事務局網站被駭客入侵，兩案已分別在9月底跟11月初通報，目前均處理完成。

周智禾指出，91APP、易遊網等非屬資安法納管對象的民間企業，發生個資外洩時，企業是依各目的事業主管機關所定的個資安維辦法通報，再由主管機關通報給個資籌備處與數位部，掌握處理狀況。

周智禾說，AI協助駭客網攻成國際趨勢，日本、南韓近期皆有類似事件，台灣也有10餘家企業受害，導致800萬筆個資外洩。提醒民眾對詐騙提高警覺，且數位部會提供相關技術資源與情資分享，協助民間與企業。

台積電昨也驚傳重大資安事件，有駭客在地下論壇兜售疑似台積電員工個人資料，宣稱掌握高達4.6萬筆紀錄、資料容量達6.9GB，揚言若一周內無人購買，將全面公開相關資料。

對此，台積電證實，部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但強調目前無證據顯示內部系統遭入侵，相關資料也與公司生產及客戶資訊無關。外界推測，外洩資料應與外部雲端服務供應商有關，而非台積電核心資訊系統遭駭，這也使焦點從內部資安防護，延伸至第三方供應商的資料管理及資訊安全責任。

精華 FAQ

  • 外洩資料包括護照大頭照、駐外授權書掃描檔，以及ABTC線上申請資料，合計近10萬筆。領務局已完成修復與檢測，並表示不影響護照效力。

  • 周智禾指出，AI協助駭客網攻已成國際新趨勢，日本、南韓也有類似案例；台灣近期有10餘家企業受害，累計約800萬筆個資外洩，呼籲民眾提高警覺。

  • 台積電證實部分現職及離職員工資訊遭未經授權公開，但目前沒有證據顯示核心內部系統被入侵，外界研判資料可能來自外部雲端服務供應商，而非生產或客戶系統。

駭客 護照

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