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台教部祭高為元條款：大專校長遴選 硬性要求完整揭露資訊

記者許維寧／台北13日電
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教育部長鄭英耀（中）12日表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，校長候選人從遴選...
教育部長鄭英耀（中）12日表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，校長候選人從遴選至當選以及就任前，需完整揭露資訊並簽署切結。(記者鄭超文／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

教育部因高為元續任後赴美求職爭議，擬修法要求大專校長候選人自遴選到就任前完整揭露資訊並簽切結；但多位大學校長認為制度過度硬化，可能影響海外人才延攬。

國立清華大學校長高為元於續任3天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。昨日立法院審議國立大學與附設醫院作業基金，教育部長鄭英耀表示，已著手修改大專校院校長遴選辦法，校長候選人從遴選至當選以及就任前，需完整揭露資訊並簽署切結，公文已在流程中。

高為元續任校長後仍赴美選校長，引發各界關注。清大校務會議日前通過決議，針對高為元參與海外遴選對校譽及校務發展影響，辦理全校意見調查。

立委今年8月痛批，高第二任期剛開始就跑到美國參選，是嚴重的誠信問題。其已連任、就任，還接受另一間大學的面試，如同「已下聘還跑去相親」。清大校方稱是校長個人決定，教育部也說此舉無違法，但社會終究難以接受。

對此，立委要求制度應精進，接受續任的校長需於一定時間內揭露是否對外求職、簽署誠信承諾書，要求教育部從現行的運作辦法中修改。

教育部長鄭英耀昨日表示，教育部已從高教司、技職司、人事處等單位處理，針對校長遴選過程中到校長選上後、就任前，所有資訊均必須要揭露。

鄭英耀指出，校長候選人曾參與哪些學校遴選、相關規畫，實質揭露是遴選過程中必備的承諾。也讓學校師生、校長遴選委員能充分瞭解候選人意向，就任校長前也需簽署切結揭露資訊。

鄭英耀談到，此為修改大專校院校長遴選辦法，屬於行政流程，無涉大學法，「馬上就可以做。」相關公文已在流程中。

但大學校長對此表示疑慮，認為對海外學者而言，求職經歷等資訊多是保密，硬性要求揭露恐導致海外人才退卻。

台大校長陳文章表示，國外的大學尋找校內主管、校長時，很多是董事會委託獵人頭公司尋人，初步檢視資歷合格後，再請當事人來董事會面試，基本上都是保密事宜，不會公告周知。

陳文章指出，很多學者在世界其他地方應徵工作，其實不會想讓外界知道，如果都要其公告周知，「他可能就不願意來了。」建議若當事人有意願，可以向校長遴選委員會揭露即可；若要全面對師生揭露，反而有疑慮，也應該更謹慎。

陽明交大校長林奇宏也說，要做的話，其實現行機制就能執行，如於校長遴選會議中，由遴選委員直接向候選人提問、做成紀錄；校長遴選也有公開的治校說明會，師生也能提問，要求校長候選人揭露並交代。

林奇宏談到，國內一直說要廣納海內外人才，但國內校長的財產要申報其實已經嚇跑一堆人，制式化納入規定，可能導致海外人才因此退卻，認為直接修改辦法「不太有必要」。

成大校長沈孟儒則談到，大學校長是種榮譽，不太像是單純的「找工作」反而比較像是志業，也確實不好三心二意。倒是平常心看待此事，其實大可揭露，就讓選舉權人自行判斷。

精華 FAQ

  • 主因是清大校長高為元在續任後仍赴美參與他校校長遴選，引發誠信爭議。教育部因此要加強候選人資訊揭露，避免類似情況再度發生。

  • 教育部規劃候選人從遴選、當選到就任前，都必須完整揭露是否參與其他學校遴選、相關規畫等資訊，並在就任前簽署切結，讓師生與遴選委員充分知情。

  • 陳文章、林奇宏等人認為，海外大學求職多屬保密流程，若要求全面公開，可能讓外國學者覺得壓力過大而不願來台。建議可由遴選委員會內部揭露，較為務實。

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