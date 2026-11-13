台國民年金加碼至6000元、產假提高至14周 立院拚三讀

大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院社福委員會爭取通過育兒留停可至（含）八歲，留停津貼領取時長為雙親合計18個月。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 立法院力拚民生法案闖關，國民年金可能調至6000元，性平法則朝產假延長至14周等方向協商，朝野仍在財源與制度細節上拉鋸。

大選將至，立法院力拚多項民生法案闖關。立法院長韓國瑜 13日將朝野協商攸關調高國民年金、增加產假周數、育兒假1小時的「國民年金法」、「性別平等工作法」、「就業保險 法」三項修正草案。據了解，藍白傾向國民年金加碼至6000元（台幣，下同）、產假提高至14周，如協商順利13日將三讀闖關。

韓國瑜今將協商國民年金法草案與攸關賴清德 總統520大禮包的性別平等工作法、就業保險法草案。在國民年金方面，行政院日前提出版本將國民年金從每月3500元調高至5000元，據了解，國民黨團、民眾黨團傾向加碼至6000元，力拚13日院會二、三讀過關。

至於性平法與就保法修正草案，立院衛環委員經三次協商，育兒留職停薪年限放寬至子女9歲以前、雙親育兒留職停薪都領滿6個月時可再多請領3個月等，朝野幾乎都已達成共識，僅剩下性平法第15條產假與產檢假規範，以及就業保險法第19條育兒留職停薪津貼計算未達共識。

國民黨團書記長許宇甄表示，國民黨團將力推國民年金調高至每月6000元，產假也主張比照國際標準延長至14周，另外再給予7天產檢假。

民眾黨團主張，國民年金調高至每月6000元，產假延長至14周，另外將產檢假增至14天、陪產檢及陪產假也增至14天。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，黨團立場始終一致，要顧及財政紀律、指明財源、遵守程序正義，籲在野黨實踐重要原則。