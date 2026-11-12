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台積副總侯永清：打造半導體鏈 「合作DNA」是台灣優勢

台灣新聞組／台北12日電
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工總邀台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。（記者曾學仁／攝影）
工總邀台積電資深副總經理曁副共同營運長侯永清專題演講。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台積電高層指出，台灣憑藉完整半導體生態鏈與合作文化，在AI浪潮下仍有領先優勢；未來要持續靠技術領先、先進封裝與AI應用擴大競爭力。

全球掀起人工智慧（AI）浪潮，台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清指出，人工智慧（AI）往前走是趨勢，只要不出錯，研發持續往前推、壯大生態鏈，台灣未來仍能在半導體產業保持領先；台積電資深副總經理暨副共同營運長張曉強也表示，算力已成為AI時代最重要的資源，市場對台積電先進製程晶片的需求「永無止境」。

工總昨舉行第80屆工業節慶祝大會，邀請侯永清以「AI浪潮下半導體產業的挑戰與機會」為題發表專題演講。

侯永清表示，台灣在晶圓製造、封裝測試領域的產值均居全球第一，IC設計則位居全球第二，完整的產業分工與供應鏈合作，成為持續成長的重要基礎。

半導體產業產值占台灣國內生產毛額（GDP）約13%，占出口比重33%，侯永清指出，而台灣的半導體不只有台積電，而是很多公司在過去30年來默默耕耘，打造很強的生態鏈，且台灣人才素質，除了聰明、勤勞以外，還很願意與人合作，這不是其他國家人才能做到的，「合作的DNA，是台灣隱形的競爭優勢」。

他舉例，一座2、3奈米晶圓廠，需要的化學品可能高達2000至3000種；台灣的優勢在於，從設備到化學材料，多數都能在高鐵兩、3小時交通範圍內取得。供應鏈集中且完整，是台灣非常強的競爭力，也是先進製程持續發展的重要支撐。

侯永清表示，技術的領先是最重要的，唯有技術領先才有辦法談其他，具備談判籌碼，否則落後就只能被追著打。因此，生態鏈的夥伴要繼續往前走，讓競爭對手跟不上，而除了保持生態鏈優勢之外，更要鼓勵大家一起加入生態鏈，生態鏈愈強，別人愈無法取代。

此外，企業也必須要跟上AI潮流，否則會被超越甚至取代。侯永清認為，現在很多企業用了AI也看到好處，但如何使用AI但不被失控等壞處傷到，就要很謹慎，企業必須要先了解AI，並且要有方法管控，不能給予AI代理人系統權限，要謹慎不能放任。

侯永清在台灣發表主題演講的同日，張曉強在日本參與2026年日經全球管理論壇。張曉強指出，台積電的客戶，甚至客戶的客戶，都認為算力已成為AI時代最重要的資源。企業想盡辦法取得更多算力，客戶也持續轉向更先進的製程，從5奈米一路升級到最新的2奈米。

張曉強也強調，未來要滿足AI需求，不能只靠電晶體與晶圓製程技術，先進封裝將扮演關鍵角色。

張曉強尤其看好結合AI與機器人技術的「實體AI」，認為這將帶動先進半導體的新需求。

精華 FAQ

  • 侯永清認為，台灣最重要的優勢不是只有台積電，而是長年累積的完整半導體生態鏈，加上人才願意合作的「合作DNA」，讓供應鏈能快速整合、支撐先進製程持續發展。

  • 他舉例，2、3奈米晶圓廠所需化學品可能達2000至3000種，但台灣多數設備與材料可在高鐵2、3小時範圍內取得，顯示供應鏈集中且完整，是重要競爭力。

  • 張曉強指出，算力已成AI時代最重要資源，客戶持續升級到2奈米等更先進製程；未來除晶圓技術外，先進封裝也很關鍵，而AI結合機器人的實體AI將帶來新需求。

台積電 DNA

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