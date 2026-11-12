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台灣氣候績效排59名後段班 環境部秀減碳成績單 喊評比不公

台灣新聞組／台北12日電
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德國看守協會等組織公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣維持在第59名，...
德國看守協會等組織公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），台灣維持在第59名，並提到化石燃料仍主導台灣的能源供應；圖為高雄林園石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

最新CCPI將台灣列第59名、評為表現非常差，環境部則質疑評比不公；報告同時指出台灣減碳進展有限，再生能源占比偏低，恐難達成NDC目標。

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）正在土耳其舉行，德國看守協會等組織昨公布最新「氣候變遷績效指標」（CCPI），前3名從缺，丹麥排第4最高、其次是立陶宛與盧森堡；台灣排名與去年相同，維持在59名，在65個國家中排在後段班。

環境部長彭啓明表示，CCPI評比方式長期對台灣不公平，方法學並未與時俱進，且欠缺第三方公正、客觀的評斷，過去曾經反映，但未獲採納。全世界NGO氣候評比很多，台灣不會只看單一評比，這項評比看看就好。新加坡等國家認為評比方式不夠公正，不願加入評比。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第6年派採訪團全程參與氣候峰會。最新公布的評比指出，台灣名次屬於表現「非常差」的國家之列；在溫室氣體排放與能源使用方面獲得「非常低」的評等，再生能源方面為「低」，氣候政策方面則為「中」。

評比指出，台灣二氧化碳淨排放量連續第3年下降，但專家認為，以目前溫室氣體減量的速度，將不可能達成「國家自訂貢獻」目標。

評比也說，台灣是電氣化的領先者，電力約占終端能源消費的47.8%，遠高於國際平均，2026年初通過了「第3期溫室氣體減量行動方案」，其中包含電氣化目標。

這份評比指出，如果電力來自再生能源，電氣化就能大幅減少溫室氣體排放；然而，化石燃料仍主導台灣的能源供應，再生能源僅占總量的4.3%（含廢棄物焚化所產生的能源），略高於2024年。

此外，台灣的主要策略是以更多天然氣取代燃煤，而不是以再生能源取代。專家呼籲擴大再生能源，並針對能源供應推動公眾教育；台灣也應讓地方的溫室氣體減量方案，與國家及部門別目標保持一致。

至於各國氣候績效，該評比指出，再生能源、儲能與電動車在全球的興起，為迅速轉向更強力的氣候減緩行動，開啟了很大的機會；電氣化程度高的大型排放國，特別有條件透過大幅擴增再生能源，快速降低各部門的排放量。

排名在台灣後面的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯與美國等，仍是G20中表現最差的國家，整體評級均為「非常差」。伊朗在整體指標中排名墊底，取代美國成為榜上最後1名。

精華 FAQ

  • 最新公布的CCPI顯示，台灣排名第59名，與去年相同，仍位於65個國家的後段班。評比也將台灣歸類為「非常差」等級，反映整體氣候表現仍有明顯落差。

  • 彭啓明表示，CCPI的評比方法長期未與時俱進，且缺乏第三方公正客觀的判斷，過去反映也未被採納。他認為台灣不應只看單一NGO評比，這項結果參考即可。

  • 報告指出，台灣再生能源僅占總量4.3%，化石燃料仍主導能源供應，且主要策略是以天然氣取代燃煤。專家因此呼籲擴大再生能源，否則恐難達成減量目標。

丹麥 氣候變遷 立陶宛

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