我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

李開復：中階主管恐大減 員工懂指揮AI最有價值

記者藍鈞達／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧專家李開復表示，未來最有價值的員工，是懂得指揮AI、具有判斷力，以及能與...
人工智慧專家李開復表示，未來最有價值的員工，是懂得指揮AI、具有判斷力，以及能與他人建立信任關係的人。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

李開復指出，AI將重塑職場與企業結構，中階主管可能大減，懂得指揮AI、具判斷與溝通能力的人更吃香，並可能催生1人公司與新的收入模式。

人工智慧（AI）愈來愈聰明，上班族最擔心的恐怕是自己的飯碗還能保多久？人工智慧專家李開復受訪指出，未來企業組織將更加扁平，尤其只負責傳遞訊息、上傳下達的中階主管，人數可能大幅減少。他更直言，未來如果還抱持過去尋找「鐵飯碗」的思維，又不願積極學習AI，這樣的工作選項恐怕將不復存在。

李開復在新書「AI未來已來」中，特別探討AI對個人職涯的衝擊。他認為，未來最有價值的員工，不一定是專業技能最強的人，而是懂得指揮AI、具有判斷力，以及能與他人建立信任關係的人。

他以旗下零一萬物為例，公司鼓勵員工成為直接負責人（DRI），帶領AI團隊完成任務。重要專案的DRI若表現優異，每年甚至可能獲得三倍的股票獎勵，讓收入大幅提高；但若績效不佳，也可能失去相關獎勵，形成高報酬、高責任的新工作模式。

至於哪些工作不容易被取代？李開復認為，高情商、溝通能力與同理心將更加重要。即使AI能模仿人類說話、建立互動，但人們仍然渴望與真人交流，尤其大客戶經營、商業談判及需要建立信任的服務工作，仍具有難以取代的價值。

然而，AI創造的財富未必人人有份。李開復預期，未來部分AI企業可能形成壟斷、累積龐大財富，另一方面卻有不少人失去工作。他認為，可以考慮向富人及AI產業受益者課稅，透過全民基本收入等方式，補貼受到衝擊的勞工。

但李開復也說，現在學習利用AI開發簡單應用，可能只需要幾天時間，未來個人也有機會可以不依附大型企業，利用AI協助小商家製作廣告、提供服務，創造自己的收入。

他解釋，未來不一定人人都要創辦估值10億美元的獨角獸企業，更多人可能經營規模不大、卻能持續賺錢的「1人公司」。

精華 FAQ

  • 他認為AI會讓企業組織更扁平，許多只負責傳遞訊息、上傳下達的工作可由AI或更精簡流程取代，因此中階主管需求會明顯下降。

  • 他認為不一定是專業最強的人，而是懂得指揮AI、具備判斷力，並能與他人建立信任關係的人，因為這些能力更難被AI直接取代。

  • 他認為AI財富可能集中在少數企業與富人手中，建議考慮向受益者課稅，並以全民基本收入協助受衝擊勞工，同時鼓勵個人用AI發展1人公司。

人工智慧

上一則

新聞眼／演唱會經濟紅利 高雄人不能共享？

下一則

時代變革 李開復：AI產業絕對不是泡沫

延伸閱讀

專家之眼／美國期中選舉後 AI發展的新走向

專家之眼／美國期中選舉後 AI發展的新走向
新聞眼／強烈看好 台積投入10億美元 AI產業吃定心丸

新聞眼／強烈看好 台積投入10億美元 AI產業吃定心丸
黃仁勳會戳破AI泡沫？Nvidia雖非大到不能倒 4千億承諾恐成AI供應鏈炸彈

黃仁勳會戳破AI泡沫？Nvidia雖非大到不能倒 4千億承諾恐成AI供應鏈炸彈
AI股崩跌 CNN：資料中心放慢腳步未必是壞事

AI股崩跌 CNN：資料中心放慢腳步未必是壞事

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料