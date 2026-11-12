李開復：中階主管恐大減 員工懂指揮AI最有價值

人工智慧專家李開復表示，未來最有價值的員工，是懂得指揮AI、具有判斷力，以及能與他人建立信任關係的人。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 李開復指出，AI將重塑職場與企業結構，中階主管可能大減，懂得指揮AI、具判斷與溝通能力的人更吃香，並可能催生1人公司與新的收入模式。

人工智慧 （AI）愈來愈聰明，上班族最擔心的恐怕是自己的飯碗還能保多久？人工智慧專家李開復受訪指出，未來企業組織將更加扁平，尤其只負責傳遞訊息、上傳下達的中階主管，人數可能大幅減少。他更直言，未來如果還抱持過去尋找「鐵飯碗」的思維，又不願積極學習AI，這樣的工作選項恐怕將不復存在。

李開復在新書「AI未來已來」中，特別探討AI對個人職涯的衝擊。他認為，未來最有價值的員工，不一定是專業技能最強的人，而是懂得指揮AI、具有判斷力，以及能與他人建立信任關係的人。

他以旗下零一萬物為例，公司鼓勵員工成為直接負責人（DRI），帶領AI團隊完成任務。重要專案的DRI若表現優異，每年甚至可能獲得三倍的股票獎勵，讓收入大幅提高；但若績效不佳，也可能失去相關獎勵，形成高報酬、高責任的新工作模式。

至於哪些工作不容易被取代？李開復認為，高情商、溝通能力與同理心將更加重要。即使AI能模仿人類說話、建立互動，但人們仍然渴望與真人交流，尤其大客戶經營、商業談判及需要建立信任的服務工作，仍具有難以取代的價值。

然而，AI創造的財富未必人人有份。李開復預期，未來部分AI企業可能形成壟斷、累積龐大財富，另一方面卻有不少人失去工作。他認為，可以考慮向富人及AI產業受益者課稅，透過全民基本收入等方式，補貼受到衝擊的勞工。

但李開復也說，現在學習利用AI開發簡單應用，可能只需要幾天時間，未來個人也有機會可以不依附大型企業，利用AI協助小商家製作廣告、提供服務，創造自己的收入。

他解釋，未來不一定人人都要創辦估值10億美元的獨角獸企業，更多人可能經營規模不大、卻能持續賺錢的「1人公司」。