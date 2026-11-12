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時代變革 李開復：AI產業絕對不是泡沫

記者藍鈞達／台北即時報導
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李開復指出AI產業長期價值明確，未來五年可大幅推升GDP，但個別公司估值、循環投資與退出風險仍需謹慎評估。

人工智慧（ＡＩ）熱潮席捲全球，龐大的資本支出是否已經形成泡沫？人工智慧專家、零一萬物創辦人李開復受訪指出，ＡＩ產業本身「絕對不是泡沫」，未來五年，將為全球國內生產毛額（ＧＤＰ）帶來「不可思議」的提升，但不代表每一家ＡＩ企業都值得投資。他直言，ＡＩ企業營收成長與燒錢速度都是史無前例，目前的估值邏輯某種程度上甚至是「拍腦袋拍出來的」，投資人必須留意個股估值過高，及ＡＩ產業循環投資的潛在風險。

李開復投身大語言模型、ＡＩ研究長達四十五年，他表示，目前社會大眾對ＡＩ的理解，仍遠遠落後於技術實際發展的速度，許多人還以為ＡＩ只是功能更強大的搜尋引擎，卻沒有意識到一場比工業革命更深刻的變革已經展開。

李開復指出，ＡＩ近兩年在執行複雜任務方面的能力提升約百倍，成本卻下降超過百倍。他以特斯拉電動車比喻，假設兩年前一輛車賣四萬美元，如今相同功能只需要兩百五十美元，而同樣花四萬美元買到的新車，能力可能已經進化到可以飛行。

更驚人的是，ＡＩ的進步速度不但沒有放緩，反而正在加速。李開復說，ＡＩ已開始參與自身的研究與開發，甚至能夠「自己教自己」，這些發生在實驗室裡的進步，一般使用者還難以完全感受到。

李開復形容，現在的ＡＩ彷彿已經具有「智商三百」的能力，但多數企業或個人仍只拿來寫文案、整理資料或處理客服，根本大材小用，他說，「你會請一個智商三百的員工做什麼？」

對於全球科技巨頭競相投入ＡＩ基礎建設，李開復強調，產業的長期價值與個別公司的股價必須分開看。即使OpenAI、Anthropic及Google等大型模型業者具有技術價值，未來三、四年仍可能面臨產業整併，甚至有公司退出市場，現在的高估值未必都能維持。

不過，李開復對ＡＩ產業的「循環投資」提出警告。他指出，晶片公司投資模型公司、模型公司投資資料中心，資金又回流晶片產業，這種相互投資、交易的模式，可能使相關營收數字的可信度降低，投資人不能只看表面成長。

至於下一波ＡＩ產業的最大商機在哪裡？李開復認為，ＡＩ財富目前主要集中在模型與晶片等領域，但真正能解決企業及消費者需求的，終究是各種ＡＩ應用。長期而言，企業與消費端應用所創造的整體價值，有機會超越模型及晶片市場，成為ＡＩ產業下一階段最重要的成長動力。

精華 FAQ

  • 他認為AI近兩年能力提升約100倍、成本卻下降超過100倍，且正加速發展，將深刻改變生產力與GDP，因此產業本身具有真實價值，不是短期炒作。

  • 李開復提醒，雖然產業有前景，但個別公司估值可能過高，且晶片、模型、資料中心之間存在循環投資，會讓營收成長看起來過度樂觀，投資人不能只看表面數字。

  • 他認為目前財富多集中在模型與晶片，但長期真正能解決企業與消費需求的，是各種AI應用；未來企業端與消費端應用創造的整體價值，可能超越基礎模型與晶片市場。

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