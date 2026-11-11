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壅塞難解 台大醫院急診天天湧逾300人 待床人數居高不下

記者林琮恩李樹人／台北11日電
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文章摘要整理：

台大醫院急診壅塞嚴重，近來幾乎天天來診逾300人，待床與滿床情況頻仍，院方已增床、設後送病床並協調各科收治，盼在護理人力不足下緩解壓力。

急診壅塞難解，台大醫院急診昨天上午共有65名患者等待住院，一度向119通報滿床，院方統計，最近急診幾乎天天湧進300多人，突破關鍵門檻，去年一整年急診單日來診數逾300的天數為88天，今年預估可能翻倍，兩天就有一天急診需求破表，導致待床人數居高不下。

日前一名患者在台大急診待床11天，不幸病逝，引發熱議，台大醫院副院長陳晉興表示，確實不應發生這種事情，院方深刻檢討，著手規畫改善措施，首先配合疾管署「急診暫留計畫」，原本急診留觀床120張，在挪走行政單位辦公空間後，再增20張，共140張床，希望待床患者不會再溢到大廳及走道。

另在病房大樓6樓6Ｂ病房區設立「急診後送病床」，在整合內外科後，專門收治其他次專科不太願意收治的慢性疾病患者，原本規畫32張床，但受限於護理人力，第一階段僅能啟用11張床，預計在明年春節急診壅塞高峰湧現前，擴增至22床。

為了避免再度發生憾事，「急診後送病床」特別規畫了兩張「特殊床」，專供病情危及、無法救治的急診患者使用，能夠在安靜的病房裡，有尊嚴地嚥下最後一口氣。

為協調病人住院，台大院內成立「急診待床協調」通訊軟體群組，每天清晨，急診主管回報來診病人數量，再由院長室高層協調各科別病房收治病人。陳晉興說，院方強力監督收床情況，針對急診待床超過3天患者，努力協調床位；此外，要求每天自急診收治至病房病人需超過60人，部分科別收床不夠努力，主管就需至院長室「喝咖啡、聊一聊」。

不少門診重症患者遲遲等不到院方住院通知，在主治醫師提點下，轉至急診掛號，平均兩三天就可能等到病床。陳晉興無奈地說，這類「住院快速通關」、「綠色住院通道」案例確實愈來愈多，但病患真有住院需求，而院方量能有限，只是無法可管，呼籲政府正視急診壅塞困境，投資經費，增加誘因，逐漸補足醫護人力。

對於護理人力不足問題，台大醫院院長余忠仁表示，希望政府盡快修法，將公職護理師屆退年齡從目前60歲延至64歲，緩解人力荒。台大醫院透過部分工時方式回聘退休護理師，每年聘用40至50人經驗豐富的專業護理人員。

精華 FAQ

  • 院方表示急診幾乎天天湧入300多人，昨天上午還有65名患者等待住院，甚至一度通報滿床。待床時間過長與患者在急診離世的事件，引發社會高度關注。

  • 院方配合急診暫留計畫，把留觀床從120張增至140張，也在6樓設置急診後送病床，先啟用11床，未來擬擴至22床，並成立通訊群組加強跨科協調收床。

  • 院方認為人力荒是急診壅塞的關鍵，除回聘退休護理師外，也希望政府修法，將公職護理師屆退年齡從60歲延至64歲，藉此延緩人力流失並提升照護量能。

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