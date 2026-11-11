我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

融冰危機 學者警告：台灣海平面上升 恐高於全球平均

特派記者林奐成洪欣慈／安塔利亞11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼泊爾氣候青年什雷雅日前前往重災區拉蘇瓦（Rasuwa）勘查發現，政府尚未幫災民...
尼泊爾氣候青年什雷雅日前前往重災區拉蘇瓦（Rasuwa）勘查發現，政府尚未幫災民重建房屋，許多人還住在收容中心。(圖／什雷雅提供)

AI摘要

文章摘要整理：

學者指出，格陵蘭冰原持續融化不僅造成極地危機，也會讓台灣等遠離冰原地區承受高於全球平均的海平面上升。

全球暖化加劇，冰河融解不僅衝擊喜馬拉雅山區居民，也牽動遠在千里之外的台灣。氣候學者警告，格陵蘭冰原持續流失，將改變地球重力場，使海水重新分布，台灣等遠離格陵蘭與南極洲的地區，海平面上升幅度反而可能高於全球平均值。從高山洪災到沿海淹水，冰河融解帶來的氣候危機，早經已跨越國界。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第6年派採訪團全程參與氣候峰會。丹麥與格陵蘭地質調查局冰川學者柯根（William Colgan）接受本報系訪問時提到，每年實地調查冰原上裂開的巨大冰隙，令人非常擔憂，「格陵蘭失去冰層，對遠離格陵蘭的人之影響，其實比靠近格陵蘭的人更大，這在全世界不會是均勻的」。

柯根首先解釋尼泊爾冰川融解造成洪災的原因，指去年秋天，岩石的永凍層融化，把一些冰川帶進下方的水體，造成了這場巨大的洪水。因為永凍層把岩石固定在一起，永凍層一融化，導致山體變得不穩定，山區就出現大規模的山崩。

極地的冰川融解也與所有人類相關，包括距離遙遠的台灣。柯根分析，當格陵蘭失去冰的時候，會改變地球的重力場，讓格陵蘭上方的重力變弱，代表會有更多海水離開格陵蘭一帶，流向地球另一端，「像台灣這樣離格陵蘭和南極洲都很遠的國家，海平面上升的幅度會不成比例地偏高，高於全球平均值，這是令人遺憾的現實」。

28歲的尼泊爾氣候青年什雷雅（Shreya KC）表示他們將8月的洪災稱為「喜馬拉雅海嘯」，在尼泊爾這樣的內陸國家，短時間湧入極大量的水，人們即使看見洪水也來不及逃跑。她心痛地說，洪災造成逾1500人喪生、自己的一些朋友仍失聯；前往重災區拉蘇瓦（Rasuwa）勘查發現，政府尚未幫災民重建房屋，許多人還住在收容中心。

什雷雅表示，這一切都與氣候變遷有關。氣候變遷加速冰河的融化，冰河融化形成連鎖反應，住在下游靠近河川的居民受到最大影響，而暖化也影響了農業生產力、新的入侵物種增加，並改變傳統文化。

台灣是遍布高山的國家，看似遙遠的高山氣候議題，其實與我們息息相關。尼泊爾外交部長卡納爾昨在氣候峰會一場論壇指出，山地生態系不只攸關尼泊爾、吉爾吉斯、不丹或少數幾個國家，全人類將近三分之一仰賴山地生態系，水系、農業、文化與文明，都靠山地生態系支撐。

卡納爾表示，當山地生態系融化與消失，代表我們正在失去支撐三分之一人類生活的系統，以及歷經數萬年演化出來的文化與文明。他呼籲，必須從生態系的角度看待氣候議題，採取更多「跨境」作法，才能建立韌性。

精華 FAQ

  • 因為格陵蘭失去冰層後，地球重力場會改變，海水不再均勻分布，而是往更遠的地區移動，因此像台灣這類遠離格陵蘭與南極洲的地方，海平面上升幅度可能高於全球平均。

  • 報導指出，永凍層融化讓岩石失去固定，山體變得不穩定，冰川更容易崩落進下方水體，進而引發巨大洪水與山崩，造成尼泊爾嚴重傷亡，也顯示暖化會放大山區災害。

  • 他們主張必須從山地生態系整體來看氣候變遷，並採取跨境合作的方式，因為冰河、河川、水資源與文化都彼此連動，單一國家無法獨自解決這些跨區域的氣候衝擊。

氣候峰會 冰川 冰河

上一則

壅塞難解 台大醫院急診天天湧逾300人 待床人數居高不下

下一則

廈金大橋廈門段報喜 海上主線橋合龍貫通

延伸閱讀

冰山之下的格陵蘭

冰山之下的格陵蘭
歐盟監測機構：聖嬰影響 2026年恐成史上第二熱年度

歐盟監測機構：聖嬰影響 2026年恐成史上第二熱年度
舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區恐淹水

舊金山海水倒灌創10月紀錄 沿海低窪地區恐淹水
COP31 ／「拖延是最貴的帳單」 氣候峰會開幕押寶電氣化

COP31 ／「拖延是最貴的帳單」 氣候峰會開幕押寶電氣化

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
紅果短劇類型選擇多元。（取材自小紅書）

打敗ChatGPT、退訂Netflix 看「紅果短劇」成台人日常

2026-11-05 01:27

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓
挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐