融冰危機 學者警告：台灣海平面上升 恐高於全球平均

尼泊爾氣候青年什雷雅日前前往重災區拉蘇瓦（Rasuwa）勘查發現，政府尚未幫災民重建房屋，許多人還住在收容中心。(圖／什雷雅提供)

AI摘要 文章摘要整理： 學者指出，格陵蘭冰原持續融化不僅造成極地危機，也會讓台灣等遠離冰原地區承受高於全球平均的海平面上升。

全球暖化加劇，冰河 融解不僅衝擊喜馬拉雅山區居民，也牽動遠在千里之外的台灣。氣候學者警告，格陵蘭冰原持續流失，將改變地球重力場，使海水重新分布，台灣等遠離格陵蘭與南極洲的地區，海平面上升幅度反而可能高於全球平均值。從高山洪災到沿海淹水，冰河融解帶來的氣候危機，早經已跨越國界。

聯合報及願景工程基金會長期關注氣候議題，連續第6年派採訪團全程參與氣候峰會 。丹麥與格陵蘭地質調查局冰川 學者柯根（William Colgan）接受本報系訪問時提到，每年實地調查冰原上裂開的巨大冰隙，令人非常擔憂，「格陵蘭失去冰層，對遠離格陵蘭的人之影響，其實比靠近格陵蘭的人更大，這在全世界不會是均勻的」。

柯根首先解釋尼泊爾冰川融解造成洪災的原因，指去年秋天，岩石的永凍層融化，把一些冰川帶進下方的水體，造成了這場巨大的洪水。因為永凍層把岩石固定在一起，永凍層一融化，導致山體變得不穩定，山區就出現大規模的山崩。

極地的冰川融解也與所有人類相關，包括距離遙遠的台灣。柯根分析，當格陵蘭失去冰的時候，會改變地球的重力場，讓格陵蘭上方的重力變弱，代表會有更多海水離開格陵蘭一帶，流向地球另一端，「像台灣這樣離格陵蘭和南極洲都很遠的國家，海平面上升的幅度會不成比例地偏高，高於全球平均值，這是令人遺憾的現實」。

28歲的尼泊爾氣候青年什雷雅（Shreya KC）表示他們將8月的洪災稱為「喜馬拉雅海嘯」，在尼泊爾這樣的內陸國家，短時間湧入極大量的水，人們即使看見洪水也來不及逃跑。她心痛地說，洪災造成逾1500人喪生、自己的一些朋友仍失聯；前往重災區拉蘇瓦（Rasuwa）勘查發現，政府尚未幫災民重建房屋，許多人還住在收容中心。

什雷雅表示，這一切都與氣候變遷有關。氣候變遷加速冰河的融化，冰河融化形成連鎖反應，住在下游靠近河川的居民受到最大影響，而暖化也影響了農業生產力、新的入侵物種增加，並改變傳統文化。

台灣是遍布高山的國家，看似遙遠的高山氣候議題，其實與我們息息相關。尼泊爾外交部長卡納爾昨在氣候峰會一場論壇指出，山地生態系不只攸關尼泊爾、吉爾吉斯、不丹或少數幾個國家，全人類將近三分之一仰賴山地生態系，水系、農業、文化與文明，都靠山地生態系支撐。

卡納爾表示，當山地生態系融化與消失，代表我們正在失去支撐三分之一人類生活的系統，以及歷經數萬年演化出來的文化與文明。他呼籲，必須從生態系的角度看待氣候議題，採取更多「跨境」作法，才能建立韌性。