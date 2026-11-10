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「我覺得一定是騙人的」黃仁勳認了婚外情 路透：台灣人不敢置信

編譯陳苓／綜合外電
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輝達執行長黃仁勳。（路透）
輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳坦承婚外情後，台灣各地粉絲與店家多感震驚與同情，部分人甚至懷疑是假新聞，也有人呼籲應以更全面角度看待他。

路透報導，輝達執行長黃仁勳坦承婚外情後，在他的出生地台灣，當地民眾紛紛表示同情、震驚。

台北四平街的一家蜜餞行，是黃仁勳的必去店家。68歲的店老闆說：「我覺得這一定是騙人的、是假新聞」，「我們覺得他是很好的老闆，非常會照顧人，怎麼可能發生這種事？這可能嗎？我很懷疑。」

黃仁勳的理髮師王永泰（Ray Wang）也說：「我每天替他祈禱，希望他能度過難關。我很想寫信鼓勵他，但覺得他現在很忙，這個時間點不大適合」。

在黃仁勳喜愛的豬腳店外，等候座位的49歲民眾表示，黃仁勳坦承出軌認錯很好，不能光以一件事來判斷人，應該更全面看待，大家都有缺點。

黃仁勳出生於台南，每次造訪台灣都吸引大批粉絲與記者追隨，引發「仁來瘋」（Jensanity）的瘋狂熱潮。

精華 FAQ

  • 路透指出，黃仁勳坦承婚外情後，在其出生地台灣引發震驚與不敢置信。許多民眾與店家一方面表達同情，另一方面也對消息真偽抱持懷疑。

  • 店老闆直言自己覺得這一定是騙人的，懷疑是假新聞，因為他認為黃仁勳是很好的老闆，也很會照顧人，很難相信會發生這種事。

  • 在黃仁勳喜愛的豬腳店外，有49歲民眾表示，黃仁勳坦承出軌認錯很好，不應只以一件事評斷一個人，應該更全面看待，因為每個人都有缺點。

輝達 黃仁勳

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