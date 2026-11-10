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誠信遭疑 高為元拒華麗轉身 清大再開校務會 能否表決成焦點

台灣新聞組／綜合10日電
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清大校長高為元來美面試新職引發去留危機，清大10日加開校務會議，是否能達出席門檻...
清大校長高為元來美面試新職引發去留危機，清大10日加開校務會議，是否能達出席門檻並針對關鍵議案表決，成關注焦點。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

清大校長高為元連任後赴美尋職引發誠信風波，校務會議續會能否達成門檻並表決成焦點，校友、院士與校方對此各有立場，爭議也延伸至國際聯盟退出與治理制度。

清華大學校長高為元連任後，隨即赴美參與大學校長遴選，引發「騎驢找馬」與誠信風波。多位中研院院士及校友發起連署呼籲其引退，前次校務會議流會收場，清大今天加開校務會議續會，是否能達成三分之二出席門檻並針對關鍵議案表決，已成為全台高等教育治理的關注焦點。

本報系聯合報報導，本案爭議始於高為元跨海尋求新職的行為，外界質疑此舉嚴重損及清大校譽與公共信任。參與連署的中央研究院院士校友受訪時表示，校長個人誠信問題已擴及校園信任結構，甚至影響捐贈者對學校長遠發展的支持。

一名國立大學前校長更直言，本案如同2018年台灣大學校長遴選「管中閔案」翻版，超越個人去留，躍升為檢驗大學自主程序與社會信任的關鍵一役。若爭議久拖不決或不了了之，全台大學治理恐將步入制度浩劫。

10月20日前次校務會議因人數不足流會，外界質疑有「運作流會」之嫌。對此，清大校方澄清，前次會議是因討論廣泛且歷時較長，最終因在場人數不足未能完成議程，絕無政治或人為運作。

清大特聘教授周卓煇表示，高為元已經公開認錯，道歉並承擔責任，事件該落幕了；他建議清大校務監督委員會或校方行政體系，主動提案建立「校長離職報備機制」，當有明確的報備時間點，學校才能及早準備，包括遴選新的校長，若能建立起機制，就可以轉危機為契機。

清大上月20日校務會議流會，今將加開會議，昨卻爆出清大在高任內陸續退出環太平洋大學聯盟（APRU）與東亞研究型大學聯盟（AEARU）兩項國際大學聯盟，再度引發議論；校內人士質疑，為何退出深耕多年的國際大學組織？也有人反問，校務會議前爆料目的何在？清大表示，考量資源與合作效益，定期檢討參與國際組織的情形。

另據台北中國時報報導，清華大學校務會議召開前夕，傳出清大校友總會態度轉變，原本表態支持高為元的理事長陳立白、榮譽理事長謝詠芬及蔡進步，與中研院院士林本堅、黃一農等人及校內教師會面後，改變原有立場，並一同在會後聯繫高為元，表達希望他能「華麗轉身」，但遭高為元直接拒絕。

知名核工學者、清大退休教授李敏表示，高為元目前面臨的質疑，除了誠信問題，還包括是否具備勝任清華大學校長的能力，而原本表態支持高為元的清大校友總會3名理事長，在了解校內教師看法後，也一同與高為元討論是否有「華麗轉身」的可能，仍遭高為元拒絕。

精華 FAQ

  • 主要因他連任清大校長後，隨即赴美參與大學校長遴選，被外界批評有「騎驢找馬」之嫌，認為此舉可能損及校譽與校內對校長的信任。

  • 焦點在於加開的校務會議能否達到三分之2出席門檻，並針對關鍵議案進行表決；前次會議因人數不足流會，讓外界更加關注會議結果。

  • 據報導，原本支持高為元的校友總會3名理事長，在與院士及教師會面後希望他以「華麗轉身」方式退出，但高為元已明確拒絕，校方則強調一切依程序與資源效益檢討。

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