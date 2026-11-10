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僑委會出國爆倉 明年預算編更多 李妍慧：因立院太晚審查

記者陳熙文／台北10日電
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國民黨立委牛煦庭質疑，僑委會截至今年9月的出國支出，已經超越全年度編列的預算。僑...
國民黨立委牛煦庭質疑，僑委會截至今年9月的出國支出，已經超越全年度編列的預算。僑委會代理委員長李妍慧回應，這是立法院太晚完成審查今年度預算所致。(記者林伯東／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

僑委會今年出國費用遭質疑提前「爆倉」，李妍慧稱因立院延後審查且預算遭砍所致；同時明年度國外旅費大增，也引發在野黨對其預算合理性的批評。

僑委會的出國費用近期備受爭議，國民黨立委牛煦庭昨質疑，僑委會截至今年9月的出國支出，已經超越全年度編列的預算，超出近200萬元（台幣，下同），批僑委會今年還沒結束，出國預算已經「爆倉」。僑委會代理委員長李妍慧回應，這是立法院太晚完成審查今年度預算所致。

此外，立法院預算中心也指出，僑委會明年度「國外旅費」較今年度大幅增加，增幅超過兩倍。

立法院外交及國防委員會昨邀請李妍慧報告僑委會業務概況，同時審查明年度僑委會相關預算案。

牛煦庭質詢，根據僑委會今年度1月至9月的出國資料，視察、訪問和開會的支出合計達874萬元，已經超過法定預算的688萬元，兩者相差186萬元。他批評，僑委會1到9月出國支出就已經超過法定預算額度，「直接爆倉」。

李妍慧回應，今年度的預算直到今年9月才審議通過，僑委會在此之前是按照去年度的預算額度執行，然而今年度出國預算最後遭砍7成，只剩3成可供使用，但1年已過四分之三，當然有超過的情況。

李妍慧指出，超出部分會想辦法用相關的工作經費來調整，且僑委會今年9月後就完全沒有出國計畫，今年已沒有出國預算可供使用。

牛煦庭也表示，僑委會明年度預算編列約36億2000萬元，整整比今年度的法定預算多出近10億4000萬元，質疑國人近期看到僑委會發生諸多爭議，包括前委員長徐佳青因濫權爭議請辭、空白出國報表，以及僑務會議晚宴還打「擦邊球」幫徐佳青慶生，「這樣還要增編預算，說得過去嗎？」

精華 FAQ

  • 牛煦庭指出，僑委會今年1月至9月出國支出達874萬元，已超過全年法定預算688萬元，差額186萬元，因此批評出國預算在年中就已「爆倉」。

  • 李妍慧表示，今年度預算直到9月才完成審議，僑委會之前先依去年額度執行；而今年出國預算又被刪7成，只剩3成可用，所以才會在年內出現超支情況。

  • 立院預算中心指出，僑委會明年度國外旅費較今年大幅增加，增幅超過2倍。牛煦庭也質疑，在前委員長爭議、空白報表等問題下仍要加編預算，難以令人接受。

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