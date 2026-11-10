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逃生頭盔、Toibot系統… 世界青少年發明展 台代表隊奪8金

記者柯美儀／台北10日電
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目前就讀華盛頓中學國際部國一的林承澔，以「智慧防火逃生頭盔」參賽，摘下金牌。(記...
目前就讀華盛頓中學國際部國一的林承澔，以「智慧防火逃生頭盔」參賽，摘下金牌。(記者柯美儀／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

第22屆世界青少年發明展在北京舉行，台灣代表隊以8金等佳績全數獲肯定，其中智慧防火逃生頭盔與Toibot智慧廁所系統最受矚目。

第22屆世界青少年發明展日前在中國北京舉行，我國代表隊表現亮眼，摘下8面金牌。參賽作品包括可供火災逃生使用的「智慧防火逃生頭盔」，以及結合自動清潔與緊急求助功能的公共廁所智慧管理系統「Toibot」。

本屆發明展共有來自9個國家與地區、151件作品參賽，最終頒發金牌23面、銀牌30面、銅牌48面及佳作50項。台灣代表隊參賽作品全數獲得肯定，獲獎數包括8面金牌、7面銀牌、13面銅牌及6項佳作，昨天在師大舉行頒獎典禮，並展示金牌作品。

目前就讀華盛頓中學國際部國1的林承澔，以「智慧防火逃生頭盔」摘金。他表示，火災發生時，濃煙往往比火焰更容易造成傷亡，他設計這款頭盔，使用時只要按下按鈕，就會自動啟動供氧系統，可提供約十分鐘氧氣，讓使用者在濃煙環境中維持呼吸。頭盔也結合GPS定位功能，消防人員可掌握位置。

台北市幸安國小6年級學生張廷瑀、李曜宇，耗時一年半研發「Toibot」，這是一套為公共廁所設計的智慧管理系統，張廷瑀說，系統具備自動清潔功能，當偵測到廁間門開關累計達5次後，就會自動啟動清洗程序，先灑水再進行清潔。系統也設有緊急求助機制，偵測到使用者在廁所內停留過久時，會啟動聲光警示，提醒使用者按下回應按鈕，確認自身狀況；若使用者未按下按鈕，系統便會判斷可能發生突發狀況，通知相關人員前往協助。

精華 FAQ

  • 台灣代表隊在第22屆世界青少年發明展表現亮眼，參賽作品全數獲得肯定，共拿下8面金牌、7面銀牌、13面銅牌及6項佳作，展現相當高的創新實力。

  • 這款頭盔是為火災逃生設計，按下按鈕即可啟動供氧系統，約可提供10分鐘氧氣，幫助使用者在濃煙中維持呼吸，並結合GPS定位，方便消防人員掌握位置。

  • Toibot結合自動清潔與緊急求助功能，當廁間門開關累計達5次會自動清洗；若偵測使用者停留過久，會先以聲光提醒並要求回應，必要時再通知相關人員協助。

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