台灣人口連續34個月負成長 10月總數2320萬4000人

台灣有少子化危機。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 內政部統計顯示，台灣10月底人口2320萬4000人，較上月減少9251人，已連續34個月負成長；出生少於死亡，且65歲以上人口占比已達20.79%。

台內政部 統計，截至今年10月底，台灣人口數為2320萬4000人，總人口數較9月減少9251人，人口連續34個月負成長；10月新生兒為8035人，較9月增加331人，今年1至10月的新生兒共7萬7481人。

內政部今天公布民國115年10月戶口統計資料，10月底人口數為2320萬4000人，較去年同期減少10萬6853人，平均每天減少292.75人，相比今年9月，減少9251人。

新生兒方面，10月出生數為8035人，約每5.6分鐘出生1個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.08，較去年同期減少1423人，相比今年9月增加331人。

就縣市別，粗出生率最高為澎湖縣千分之5.52，其次為雲林縣千分之5.27，再其次為花蓮縣千分之5.04；最低為基隆市千分之2.40，其次為連江縣千分之2.59，再其次為台南市千分之3.01。

死亡數部分，10月人口死亡數為1萬7393人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為千分之8.82，較去年同期增加1485人，相比9月增加681人。

就縣市別，粗死亡率最高為屏東縣千分之12.76，其次為雲林縣千分之12.42，再其次為花蓮縣千分之12.25；最低為桃園市千分之6.789，其次為新竹市千分之6.793，再其次為台中市千分之7.46。

以今年前10月累積數字來看，死亡數16萬6203人，出生數7萬7481人，死亡人數超過出生數的2倍。

攸關社會增加的遷入遷出人口部分，10月遷入人口數為5萬559人，較去年同期減少1萬2035人，較9月減少2萬113人；遷出人口數為5萬452人，較去年同期減少1萬1870人，較9月減少2萬2682人。淨遷入人口數為107人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣10月人口自然增加為負9358人，遷入人數減遷出人數則為「人口社會增加」；總體計算自然增加與社會增加後，10月總人口數較9月減少9251人。

此外，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」，達到14%是「高齡社會」，若達20%稱為「超高齡社會」。

就台灣人口數年齡層而言，10月底0至14歲人口數為259萬5252人，占總人口比率11.18%；15至64歲人口數為1578萬5039人，占68.03%；65歲以上人口數為482萬3,709人，占20.79%；至於20歲以上人口數為1964萬3051人，占84.65%。

就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市14.67%，最低為金門縣7.50%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.17%，最低為台北市63.48%；65歲以上人口比率最高為台北市24.95%，最低為新竹縣15.59%。