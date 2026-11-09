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公職護理師人力危機 醫院促延退至64歲紓解短缺

記者沈能元／台北9日電
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公立醫院護理人力短缺，醫界建議，延長護理師退休年齡，從現行60歲延至64歲，衛福...
公立醫院護理人力短缺，醫界建議，延長護理師退休年齡，從現行60歲延至64歲，衛福部蒐集外界意見，將與銓敘部研議。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

公立醫院護理人力吃緊，院方盼將危勞護理師屆齡退休年齡延至64歲，以留住資深人力並緩解短缺，衛福部已表示將彙整意見後研議。

護理人力短缺，公立醫院更是嚴峻，現行法規，從事危勞職務的護理師屆齡退休為60歲，但可於55歲提前退休。公立醫院協會建議，延長危勞護理師退休年齡至64歲，護理師護士公會全聯會則表支持，衛福部表示，蒐集各界意見，將與銓敘部研議。

受限人事與薪資制度，公立醫院起薪較低，攬才與留才更加困難。台北市聯醫副總院長蔡景耀表示，私立及財團法人醫院採行高彈性績效薪資制度，公立醫院受限於獎勵金個人上限及相關法規限制，難以因應市場競爭，人才流失風險持續升高。

依「公務人員退休資遣撫卹法」及「公務人員危勞職務認定標準」，公立醫院護理師若輪值三班，常遇到危害身心健康或生命安全的危險事件，可於55歲自願提早退休，而屆齡退休年齡為60歲，許多護理師選擇於55歲提前退休，以致人力短缺。

以北榮來說，去年危勞降齡退休的護理師達76人，台大醫院共有33名55至59歲護理師申請退休，60歲屆齡退休4人；北市聯醫去年32名護理師退休，25人提前走人、屆齡7人。

公立醫院5大體系，包括衛福部、退輔會、國防部、教育部以及地方政府所屬醫院，公立醫院協會理事長陳威明表示，所有公立醫院均深陷護理人力短缺困境，若又受限於危勞降齡退休限制，人力更為嚴峻。

今年6月，公立醫院協會與台北榮總共同舉辦「公立醫院之發展困境與因應策略」研討會，希望將公職護理人員危勞職務屆齡退休年齡，由60歲延長至64歲，55歲自願退休規定維持不變。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴表示，徵詢多家公立醫院護理主管，均同意這次調整方向，應有助於增加公職護理人員退休選擇及資深人力留任彈性。衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅說，將持續收集其餘公立醫院所屬單位意見，再與銓敘部研議。

精華 FAQ

  • 因公立醫院護理人力長期短缺，且受限薪資與制度競爭力不足，許多護理師在55歲就提前退休。院方認為若將屆齡退休延至64歲，可增加留任彈性，減緩人力流失。

  • 依現行規定，公立醫院輪值三班、屬危勞職務的護理師，屆齡退休為60歲，並可在55歲申請自願提前退休。由於不少人選擇提早退場，才讓缺額問題更明顯。

  • 護理師護士公會全聯會表達支持，認為有助於保留資深人力；衛福部則表示，會持續蒐集各界與各公立醫院意見，再與銓敘部研議是否調整退休制度。

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