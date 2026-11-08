省時3成 檢察官AI助理 年底雙北、桃園、台中試辦

法務部今年6月宣布打造法務專屬大型語言模型（LLM），目前進入建置階段，預計本月底完成並進行使用者測試，年底由台北、新北、桃園、台中地檢署先行小規模試辦。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 法務部將於年底在雙北、桃園、台中地檢署試辦檢察AI助理，先用於不起訴書與卷證整理，目標減少2至3成重複性作業並維持檢察官最終判斷。

法務部今年6月宣布打造法務專屬大型語言模型（LLM），目前進入建置階段，預計本月底完成並進行使用者測試，年底由台北、新北、桃園、台中地檢署先行小規模試辦。法務部期許透過AI助理減少大量重複性工作，首波可望用於妨害名譽、公然侮辱，以及提供人頭帳戶供詐團使用之詐欺案的不起訴書。

AI可以替檢察官做什麼？法務部指出，以公訴檢察官為例，開庭前經常得面對數百頁、甚至上千頁的卷證資料，目前多由檢察事務官協助人工整理、貼上標籤、建立索引及標記頁數，方便檢察官快速了解卷證，甚至查找特定證詞或證據。

未來AI助理上線後，可望協助卷證資料建立索引，讓檢察官快速檢索關鍵證據，減少人工整理的重複性工作。目前每件案件的卷證處理可能耗費數小時，導入AI助理後，期待至少節省2至3成時間，協助檢察官更快比對資料，例如檢索證人筆錄、快速找出證人前後供述不一之處，期許未來還能協助產出簡要摘要。

法務部強調，AI助理不能取代檢察官做出核心判斷，「禁止AI自動生成起訴書」。檢察官需自行完成案件的事實認定、法律適用及理由判斷並形成心證後，才導入AI助理協助產出文字內容，也須檢視、修正書類，負起最終責任。

法務部也規畫未來能讓每位檢察官在系統中輸入自己的例稿，再由AI助理參考過往書類的表達方式，輔助生成具有檢察官「個人風格」的書類。

法務部檢察司觀察，實務上，妨害名譽案、公然侮辱案，以及提供人頭帳戶給詐團使用的詐欺案，這3類案件的「不起訴書」可望作為首波AI助理適用類型，解決第一線龐雜、重複性的「痛點」。

法務部統計所屬機關的檢察業務去年度約265萬件，全台約250名觀護人平均每人每年辦理約500件案件，行政執行業務更達1358萬件。法務部向行政院國家科學技術發展基金爭取近1億元台幣的計畫經費，目前由專案管理辦公室（PMO）協助計畫控管及系統建置；檢察業務由台北、新北、桃園、台中地檢署先行試辦，保護業務則選定台北、新竹、苗栗等地參與試辦。