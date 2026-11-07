台機捷A18火警 張善政感謝現場應變得宜

機場捷運A18站7日晚間發生火警，張善政感謝現場人員應變得宜。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 桃園機場捷運A18站7日晚間發生疑似油鍋火警，現場與消防人員迅速處置並完成安全確認，班次未受影響，市長張善政也要求釐清原因。

機場捷運A18站7日晚間發生火警，網路議論紛紛。桃園市長張善政 7日深夜在臉書發文感謝現場人員應變迅速得宜，沒有班次受影響，會釐清起火原因，避免類似情事發生。

張善政表示，7日晚間桃園機場捷運A18內的炸雞販賣店疑似發生油鍋起火情形，現場人員隨即介入處置；消防局獲報後也立刻派員到場，進行殘火確認與安全覆查，確認現場安全無虞。

警報觸發當下，現場依照SOP啟動消防自衛編組，進行滅火與疏散，人員也立即調整旅客進出站動線，以維護旅客安全。

張善政說，感謝現場人員應變迅速得宜，晚間火警雖沒有影響營運班次，但仍造成旅客不便，他已指示機捷公司與消防局盡速釐清業者起火原因，避免類似事件再次發生。