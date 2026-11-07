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台機捷A18火警 張善政感謝現場應變得宜

記者陳俊智／桃園即時報導
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機場捷運A18站7日晚間發生火警，張善政感謝現場人員應變得宜。（聯合報系資料照）
機場捷運A18站7日晚間發生火警，張善政感謝現場人員應變得宜。（聯合報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

桃園機場捷運A18站7日晚間發生疑似油鍋火警，現場與消防人員迅速處置並完成安全確認，班次未受影響，市長張善政也要求釐清原因。

機場捷運A18站7日晚間發生火警，網路議論紛紛。桃園市長張善政7日深夜在臉書發文感謝現場人員應變迅速得宜，沒有班次受影響，會釐清起火原因，避免類似情事發生。

張善政表示，7日晚間桃園機場捷運A18內的炸雞販賣店疑似發生油鍋起火情形，現場人員隨即介入處置；消防局獲報後也立刻派員到場，進行殘火確認與安全覆查，確認現場安全無虞。

警報觸發當下，現場依照SOP啟動消防自衛編組，進行滅火與疏散，人員也立即調整旅客進出站動線，以維護旅客安全。

張善政說，感謝現場人員應變迅速得宜，晚間火警雖沒有影響營運班次，但仍造成旅客不便，他已指示機捷公司與消防局盡速釐清業者起火原因，避免類似事件再次發生。

精華 FAQ

  • A18站內一家炸雞販賣店疑似油鍋起火，現場人員隨即介入處置，消防局接獲通報後也立刻到場，並進行殘火確認與安全覆查。

  • 警報觸發後，現場依SOP啟動消防自衛編組，立即進行滅火與疏散，同時調整旅客進出站動線，以降低風險並維持旅客安全。

  • 張善政感謝現場人員反應迅速、處置得宜，表示火警未影響營運班次，但仍造成旅客不便，已要求機捷公司與消防局盡速釐清起火原因。

張善政

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