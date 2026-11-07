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台碳費逾半補助企業 環團籲推「淨零幣」還利於民

記者李柏澔／台北7日電
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環境部2026年的碳費收入達49.7億元，然而逾半規畫用於補助企業，引發環團質疑...
環境部2026年的碳費收入達49.7億元，然而逾半規畫用於補助企業，引發環團質疑。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

台灣今年碳費收入49.7億元，但超過一半將補助企業，環團認為偏離汙染者付費原則，主張以「淨零幣」等方式將碳定價收益回饋民眾與弱勢。

今年碳費共收取49.7億元（台幣，下同，約1.52億美元），雖納入溫室氣體管理基金，專款專用於氣候變遷因應及淨零轉型，卻有一半以上規畫用於補助企業。環保團體認為，碳費用途過度聚焦於補助政府與大企業，卻忽略民間參與，也未能化解民眾對企業轉嫁碳費成本的疑慮，建議推動「淨零幣」，以綠色消費的折扣來提高民眾對碳定價政策的支持。

環境部今年的碳費收入達49.7億元，然而其中超過一半規畫用於補助企業，包含利息補貼、淨零貸款、低碳製程、節能措施及碳捕捉技術等項目，環保團體與關心人士質疑，將向企業收取的碳費高比例回補給企業，有失汙染者付費原則，也忽略弱勢群體與公正轉型需求。

環境權保障基金會主任湯琳翔表示，碳費收入除了投資或補助減碳事項之外，更可思考用於推動兼具福利性質的創新政策，例如參考「文化幣」、「運動幣」來推出環境部的「淨零幣」，在食衣住行的綠色消費行為提供綠色折扣，當民眾獲得碳定價收入的紅利時，對未來提高碳費費率就有可能予以支持。

湯琳翔提到，碳定價收入還利於民的作法，世界各國有很多先例，例如加拿大碳稅會直接以類似退稅的方式返還民眾，瑞士會在個人健康保險費帳單上扣抵，或是加州碳交易收入，依法須有至少35%要用在弱勢群體與低收入社區上，具體的案例如「低收入戶多戶住房節能及再生能源改造計畫」，這是幫租房給低收入戶的業主，提供建築物節能改造與加裝太陽能發電系統，這既能夠減少碳排，也能顯著地降低租客的能源成本。

湯琳翔說，環境部還要制定一部對於縣市政府補助的子法，應參考前述加州立法規定，將部分溫室氣體減量基金用在弱勢群體上。

台灣氣候行動網絡資深研究員林彥廷則建議，既然政府要推動全民綠色交通，碳費就應該要和淨零交通整合，例如南韓的首爾氣候同行卡（Climate Card）就是很好的案例，我國的共享機車WeMo等也可以適度整合，讓民眾真正了解，大眾運輸不只是政府補助通勤，而是生活中的每個選擇都可以是淨零綠生活。

精華 FAQ

  • 今年碳費收入為49.7億元，雖納入溫室氣體管理基金並用於氣候與淨零轉型，但其中超過一半規畫補助企業，引發外界質疑資金運用過度偏向企業端。

  • 環團認為碳費應讓民眾也能感受到回饋，因此建議推出類似文化幣、運動幣的「淨零幣」，以綠色消費折扣鼓勵低碳行為，提升社會對碳定價政策的接受度。

  • 文章舉加拿大碳稅退稅、瑞士在健康保險費帳單扣抵，以及加州要求碳交易收入至少35%用於弱勢與低收入社區為例，說明碳費收入可以更直接回饋民眾。

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