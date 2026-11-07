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台股暴跌 市值1周蒸發近18兆 國安基金護盤限空令齊發

台灣新聞組／台北7日電
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台股6日受美股影響，盤中一度重挫3737點改寫史上盤中最大跌點紀錄。國安基金6日...
台股6日受美股影響，盤中一度重挫3737點改寫史上盤中最大跌點紀錄。國安基金6日決議出手護盤，金管會也緊接發布限空令。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

受美股重挫與國際不確定性影響，台股單周大跌逾5500點、國安基金與金管會同步出手穩市，新台幣也在股匯雙殺後尾盤強勢反彈。

台股6日開盤重挫3700點，盤中跌幅近9%，改寫史上盤中最大跌點紀錄。為阻擋台股恐慌氣氛蔓延，國安基金在台股收盤後召開臨時委員會議，決定出手護盤，金管會也在6日傍晚發布限空令，提出5大救市措施。

受美股費半指數5日雪崩拖累，台股大盤昨日一開盤跳崖，盤中一度暴跌3737點、失守年線，終場跌幅雖已收斂，但仍以大跌1873點、收在3萬9701點，跌幅4.51%。

台股市值從上周五的148兆257億元（台幣，下同，約4.52兆美元），縮水至130兆838億元，單周蒸發將近17兆9418億元，以全體開戶人數1482.7萬人計算，本周平均每位投資人股市資產蒸發64萬元。

昨天下午，行政院長卓榮泰率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴清德總統報告國際整體情勢分析、政府各項因應措施，行政院副院長鄭麗君昨晚召集台美經貿工作小組會議，就當前外交與金融市場情勢，進行分析，並確認各部會工作重點。

台股本周一瀉千里，一口氣跌掉5510點。川普為首的共和黨在期中選舉慘敗，原本市場期待美國期中選舉後能掃除不確定性，結果卻是民主黨表態將延緩與監管火熱的人工智慧（ＡＩ）資料中心建設，造成美股潰堤，拖累台股、南韓股市、日經指數，同淪重災區。

由於台股大盤近日巨幅波動，一個月前的10月6日才以4萬9968點創下盤中歷史新高，昨日盤中最低下殺至3萬7837點，短短一個月就能重摔24%，且外資持續賣超，顯示市場投資信心明顯不足。

考量國際政經情勢不確定性仍高，國安基金管理委員會討論後決議，授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，這是國安基金成立以來，第10次進場護盤。

金管會隨後也宣布下周一起實施限空令，首先，每日借券賣出限額由30%降至3%，第二，融券保證金由90%提高至130%，第三，放寬融資融券補繳擔保品種類，以降低投資人被融資追繳的壓力。

第四，鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股；第五，鼓勵上市櫃公司適時召開法說會或參與主題式業績發表會，主動對外說明公司營運現況及未來發展策略。金管會也表示，將持續關注國際金融情勢變化，及國內資本市場狀況，適時調整上述穩定措施，建議投資人依本身投資策略審慎投資，理性因應。

台股昨日猛烈震盪，新台幣也難倖免，匯市上午一開盤之後隨著股匯雙殺，使得新台幣匯價一度貶破33大關，但是下午4時收盤時，卻戲劇性地由貶值兩角轉為升值1.08角，以32點768元作收。合計台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司的總成交量為31.56億美元。

匯銀人士分析，除出口商拋匯相當積極外，台股收盤跌幅收斂也有關係。而在中央銀行出面協調出口商機積極拋匯下，匯價在中午已回到33元關卡內，但尾盤不但沒貶值，還大幅升值超過一角，震盪超過三角，是非常戲劇性的轉變。

精華 FAQ

  • 台股市值從上周五的148兆257億元縮水至130兆838億元，單周蒸發約17兆9418億元；以1482.7萬名開戶人數估算，平均每位投資人資產少了64萬元。

  • 因台股受美股費半指數重挫拖累，盤中一度暴跌3737點、跌幅近9%，市場恐慌快速擴散。為穩定信心，國安基金決議進場，金管會也同步祭出限空令。

  • 措施包括將借券賣出限額由30%降至3%、融券保證金提高至130%、放寬補繳擔保品種類，並鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及召開法說會說明營運。

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