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觀察站／護台股 國安基金5000億元糧草夠嗎

記者 朱漢崙
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川普期中選舉慘敗衝擊全球股市，科技產業短空長多、台灣半導體競爭力仍是關鍵。（記者...
川普期中選舉慘敗衝擊全球股市，科技產業短空長多、台灣半導體競爭力仍是關鍵。（記者曾原信／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

面對台股重挫、外資大舉撤離與匯市壓力，國安基金決議進場護盤，但現行5000億元糧草明顯不足，擴編至兆元已成討論焦點。

國安基金昨日決議召開臨時委員會，召開會議的關鍵，在於首長官員接連喊話、護盤國家隊進場護盤後，台股跌勢也仍然收不住，跌點繼續擴大到1800點以上，加上期貨盤不好、外資仍大量撤出。這讓國安基金決定不要再等，收盤後，馬上召開臨時委員會議。

知情人士指出，昨日召開的國安基金委員會議有3位委員缺席，其中一位因為出國而無法聯絡上，另外兩位則有董事會等其他會議要召開，但國安基金幕僚已聯絡上，並詢問相關意見。所以，國安基金進場護盤的決議，不分學者、官員，也不分黨派，是全體一致的共識。

國安基金進場護市，搭配金管會限空令措施，倘若股市救起來了，央行對於匯市也不用像現在掙扎的這麼辛苦，股市是一切根源，股市好了台幣自然不會繼續貶值。所以，政府此時的救市措施也能為台幣匯率止血。

不過，對國安基金來說，最現實的問題，在於糧草究竟從哪裡來？

對照現在台股大盤指數4萬點、上兆元日均成交量，國安基金現有的5000億元規模根本不夠。更何況，國安基金中有3000億元是跟四大基金借錢，原則上根本不宜動用，真正能動用的範圍只有2000億元。

面對動輒數千億撤離的外資大軍，國安基金區區2000億元糧草究竟能發揮多少作用？實在令人擔心會不會碰到「巧婦難為無米之炊」的處境。

國安基金管理條例修正草案建議將規模增加到兆元，並希望另外8000億元，可以比照現有的2000億元，以股票作為擔保向公股銀行借錢的方式進行。

然而，這個方案一直到現在連立法院財委會都還沒有邁出，也就是只有完成委員會的詢答，連一讀都還沒完成，更不用說後面到朝野協商跟院會的二讀、三讀立法。

那麼，國安基金規模到底應不應該增加呢？倘若以時空背景來看，國安基金管理條例當初立法到今天有18年差距，已經完全不一樣。

過去這18年來，台股市值增加將近18倍，日均成交量以前才千億元出頭，現在已經上兆元，外資占比以前連20%都不到，現在占比已經46%，再加上外資現在動不動就賣超兩、三千億元的規模，10月單月賣超規模更超過9000億元。

國安基金規模的確有增加的必要，當行政部門投入救市行列的時候，立法部門恐怕也要跟著動起來。

精華 FAQ

  • 因為主管機關接連喊話後，台股跌勢仍未止住，跌點擴大到1800點以上，加上期貨盤偏弱、外資持續撤出，國安基金認為不能再等，於收盤後立即開會決定進場護盤。

  • 因為5000億元中有3000億元是向四大基金借用，原則上不宜動用，真正可操作的只有2000億元；相較外資動輒數千億撤離、台股又處高成交量與高市值環境，火力明顯不足。

  • 管理條例修正草案雖建議將規模提高到兆元，並再增列8000億元以股票擔保向公股銀行借款，但目前連立法院財委會都尚未完成一讀，顯示制度調整仍卡關。

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