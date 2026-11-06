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癌藥基金周年 逾1成癌友仍須借貸買藥

記者林琮恩／台北6日電
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台灣癌症基金會執行長張文震指出，病友團體原預期癌藥基金為百億規模，孰料最終僅編列...
台灣癌症基金會執行長張文震指出，病友團體原預期癌藥基金為百億規模，孰料最終僅編列50億元，且第一批給付藥物並非癌症新藥。(記者林琮恩／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

癌藥基金滿1年雖縮短新藥給付時間，但仍有許多適應症未納保，且不少病友承受高額自費藥費，呼籲政府加速收載並擴大資源。

賴清德總統上任後提出癌症新藥基金政策，上路滿1年。台灣癌症基金會昨公布最新調查，近2年獲給付51款癌症新藥，共涵蓋127個核准適應症，仍有47個尚未給付。此外，許多癌症病友持續以自費支付藥費，每月藥費超過5萬元（台幣，下同），高達13.2%需借貸支付，甚至中斷治療，呼籲政府加速新藥與適應症收載。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會對762位癌症病人及家屬的問卷調查，其中309人曾有自費用藥經驗，且51.2%、159位目前仍在使用自費癌藥，其中35.8%自認日常開支已受影響，13.2%需借貸甚至中斷治療，超過半數每月支付5萬元以上藥費。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，癌藥基金上路後，癌症新藥從取得藥證至健保給付時間，已由過去829.2天縮短至307天。然而，2016年至2025年，癌症新藥取得台灣藥證共109件，僅75件獲得健保給付，且納入給付藥品的適應症給付比率僅6成3，仍有43個許可證適應症，尚未納入給付，盼政府善用癌藥基金，加速新藥收載。

「病友團體原預期癌藥基金為百億規模，但最終僅編列50億元。」台灣癌症基金會執行長張文震指出，基金第一批給付藥物並非癌症新藥，而是國內使用多年，但因財務衝擊影響，未被納入健保給付的藥物，這並非癌藥基金成立的初衷，今年證交稅收得多，應多挹注該筆基金，讓更多藥物納保。

總統府健康台灣推動委員會委員沈延盛指出，若健保成長速度跟不上醫藥發展，應考慮藥物「自付差額」制度，建議設限1成自付差額比率上限，減輕政府財務負擔，民眾端則能加速取得用藥。

精華 FAQ

  • 基金上路後，癌症新藥從取得藥證到健保給付的時間，已由過去的829.2天縮短到307天，顯示審議與收載效率有所提升，但仍未完全滿足病友用藥需求。

  • 因為問卷顯示，309名曾自費用藥者中，仍有51.2%持續使用自費癌藥，35.8%認為日常開支受影響，13.2%甚至需要借貸或中斷治療，每月藥費超過5萬元者也很多。

  • 基金會建議政府加速新藥與適應症收載，並增加基金挹注；另有醫界委員提出可考慮建立自付差額制度，將民眾自費比例設上限，以兼顧財務負擔與用藥可近性。

賴清德 癌症 健保

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