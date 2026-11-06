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物價漲幅達標 台遺產稅免稅額調高至1492萬元、贈與稅273萬元

記者邱琮皓／台北6日電
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明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1492萬元。示意圖，非新聞當事人。...
明年贈與稅免稅額調升至273萬元、遺產稅升至1492萬元。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

主計總處公布CPI累計漲幅達11.91%，依遺贈稅法規定，明年遺產稅與贈與稅免稅額將分別調高至1492萬元與273萬元，財部年底前公告。

主計總處5日公布10月消費者物價指數（CPI），與遺贈稅免稅額前次調整年度相比，累計漲幅達11.91%，據此估算，明年起遺產稅免稅額將調升至1492萬元（台幣，下同，約45.4萬美元），贈與稅免稅額調升至273萬元，財政部將在年底前公告，納稅人迎減稅紅包。

《遺產及贈與稅法》內建減稅機制，遺產稅及贈與稅免稅額、課稅級距、不計入遺產總額、扣除額等金額，每遇CPI較前次調整累計上漲10%以上時，次年起會按上漲程度調整。

另外《所得稅法》、《所得基本稅額條例》同樣內建隨通膨減稅機制，因累計漲幅未達標，明年適用、後年申報的綜所稅免稅額、最低稅負免稅額都維持不變。

現行遺產稅免稅額為1333萬元、贈與稅免稅額為244萬元。遺贈稅免稅額前次調升是在2022年，累計至今年10月，CPI漲幅達11.91%、超過調整門檻，明年遺產稅免稅額將調高至1492萬元，增加159萬元，贈與稅免稅額擬調至273萬元、增加29萬元，對高資產家族傳承而言，將是減稅利多。

至於繼承或贈與案件適用課稅級距金額，才剛於2025年調整，目前尚未累計達調整標準，因此明年發生的遺產案件，課稅級距維持不變。

適用10％最低稅率的金額為5621萬元；超過5621萬元、1億1242萬元以下部分，適用稅率15%；超過1億1242萬元部分，適用稅率20%；贈與稅級距適用10％稅率的級距為2811萬元以下；適用15％稅率為超過2811萬元、5621萬元以下部分；適用稅率20%者為超過5621萬元部分。

財部官員表示，在收到主計總處提供的CPI數據後，會在年底前公告隔年起適用的遺贈稅免稅額，適度反映物價變動。

精華 FAQ

  • 因為主計總處公布的CPI與前次調整年度相比，累計漲幅達11.91%，已超過《遺產及贈與稅法》規定的10%門檻，因此免稅額將依物價變動自動上調。

  • 現行遺產稅免稅額為1333萬元，明年將調升至1492萬元，增加159萬元；贈與稅免稅額則由244萬元調升至273萬元，增加29萬元，對高資產傳承有減稅效果。

  • 不會。課稅級距是在2025年才剛調整，目前累計物價漲幅尚未達到再次調整標準，因此明年發生的遺產與贈與案件，級距與稅率都將維持現行規定。

財政部

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